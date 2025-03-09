Belgrad Ormanı'nda kaybolmamak için

2 Mart pazar günü gittiği Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve 4 gün boyunca aranan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in sağ bulunması sevindirmişti. Ancak bu sevinç uzun sürmemiş, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmesi ile üzmüştü. Ölüm nedeni hipotermi olarak açıklanan Gürel, ardında da birçok soru bıraktı. Belgrad Ormanı’na niye gitmişti? Sipiritüel olaylara ilgisi, çığlık terapisi vs. Kesin yanıtını bilemeyeceğimiz bu soruya karşı söyleneceklerin iddialardan ibaret kalması muhtemel.

Özellikle Belgrad Ormanı’na gitmeyenler ya da bir köşesinden gelip geçenler Ece Gürel’in henüz bulunamadığı günlerde “Nasıl bulunamaz” ya da “Orada nasıl kaybolur” diye soruyordu. Bu sorulara arama kurtarma bilgisi ile verilecek yanıtlar var elbette. Aşağıdaki 54 kilometrekarelik Belgrad Ormanı haritası da bir fikir veriyor.

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Belgrad Ormanı İstanbul’un hazinelerinden ve sahiden oksijenini alanların tekrar tekrar gitmek istediği doğal terapi sahası bir anlamda. Ancak yüzerken yönünüzün farkında olmadan karışması gibi bir etkisi de olabilir bu ağaç denizinin. Orman içindeki yollar tek yön, aracı ile gelenler Belgrad Ormanı’na çeşitli kapılardan girebiliyor. Yürüyüş alanları ve tesis yakınlarında otoparklar bulunuyor. Aracınızdan inip tesislerden biraz uzaklaştığınızda bu ağaç denizinin ortasında buluyorsunuz kendinizi.

Orman içinde 6 kilometrelik Neşet Suyu parkuru en bilinen yürüyüş rotası. Parkurdaki yolun özel toprağı koşucuların da konforunu sağladığından her seviyeden sporcuyu ağırlıyor. Sporcuların yanı sıra hafta sonu yürüyüşüne çıkmak isteyen ailelerin de adımladığı bir yer oluyor bu özelliği ile. Gölün etrafında kuş seslerini duyarken zemini özenle hazırlanmış, işaretlenmeleri yapılmış bu parkurdan orman içine yönelmek de isteyebilirsiniz. Patikalar ya da servis yolları da sizi çekebilir. Ya da bu parkur dışında Belgrad Ormanı’nın bir başka noktasında, örneğin asfaltlanmış yollarında seyrederken de ağaçların içine dalmak isteyebilirsiniz. Ancak bu isteğinizi yerine getirmeden önce bir durmanızda fayda var. Derinliğini bilmediğiniz bir suyun kenarında olduğunuzu düşünün…

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KAYBOLMAMAK İÇİN BASİT ÖNLEMLER

İşte belki de daha da yalnız kalma isteğiniz ya da sporunuzu doğanın daha da içine taşıma isteğiniz size bir kabusu yaşatabilir. Doğa bilginiz, yön bulma eğitiminiz varsa zaten yazının devamı size hitap etmeyecek. Ancak basit tedbirler bu konuda bir deneyimi olmayan insanların da evine sağ salim dönmesini sağlayabilir.

Bir defa işaretlemeleri yapılmış parkurdan orman içine dalma isteğiniz spontane geliştiyse yoldan pek uzaklaşmamak, mümkünse yola paralel yürümek bir çözüm olabilir. Böylece yolunuzu karıştırma tehlikesini baştan bertaraf etmiş olursunuz. Evinizden bu niyetle çıkacaksanız gideceğiniz yeri bilmenizde ve bunu bir yakınınıza bildirmenizde fayda var. Wikiloc ve Strava gibi uygulamalarda birçok rota göreceksiniz. Böylece ormanın derinlerine nereden girip hangi rotayı izleyerek çıkabileceğiniz konusunda tereddüdünüz kalmayacak. Bu rotayı haber verdiğiniz yakınınız ile de paylaşabilirsiniz. Aksi bir durumda aranacağınız yer de bilinmiş olur. Tabii bu rotayı takip edebileceğiniz bir cihazınız da olmalı. Telefonunuzdaki çevrimdışı harita uygulamalarının doğru çalıştığından emin olmanızda fayda var. Tabii şarjınızın da daha kısa sürede biteceğini anımsatalım. Bu aktiviteleri daha uzun tutacaksınız ya da tekrarlayacaksanız belki de GPS özelliği olan, rotayı da yükleyebileceğiniz saat gibi cihazları düşünebilirsiniz. REKLAM "TELEFON ÇEKİYOR MU" YANITI E-DEVLET’TEKİ SAYFADA Bol fotoğraf ve video çekeceğinizi düşünerek teknolojik ihtiyaç listesine bir powerbank de ekleyebiliriz. Ancak sosyal medya paylaşımlarınız tatmin edici bir hızda olmayabilir. Doğanın içinde telefonun çekmediği noktalar da var. E-devlet’te bunu sorgulayabileceğiniz bir sayfa var. Bu sayfaya girip rotanız üzerindeki kapsama alanlarını kontrol edebilirsiniz. Orman içindeki havanın çok değişken olabileceğini, yazın dahi doğal şemsiye olan ağaçlar altında biraz serinleyebileceğinizi düşünerek giyinmenizde fayda var. Ancak sportif aktivitelerde terlemek çoğu kez üşümekten tehlikeli olabiliyor. Yapacağınız aktivitenin yoğunluğunu dikkate alarak kolay çıkarılabilir ve giyilebilir kıyafetler seçmeniz gerekebilir. Bu aktivitelere uygun kıyafetlerin çoğu hafif ve kolay kuruyan kıyafetler. Elinizde taşıyabileceğiniz gibi küçük sırt çantanıza da atabilirsiniz. REKLAM Tabii çantanız da size eziyet edecek boyutta olmamalı. İçinde su ve enerji verecek besinlere yer verebilirsiniz. Bunlar hurma, kuru kayısı, incir de olabilir, bu besinleri içeren hazır barlar da… İşi bilenlerin de olduğu gruplarla hareket etmek ve deneyim kazandıktan sonra 'solo kaçışlar'a başlamak belki de en güvenlisi. Doğanın tadına varmak güzel ama dilini öğrenmek de bir süreç....