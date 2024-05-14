Belediyelerin patronu kim olacak?

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Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) yeni başkanı ve yeni yönetimi 6 Haziran’da seçiliyor. Seçim için 860 delege üzerinde kulisler şimdiden başladı. TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın yerine kimin atanacağı da merak ediliyor. TBB Genel Sekreteri, Genel Kurul’un önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanıyor.

CHP’nin yüzde 37.7 oyla birinci parti çıkarak Türkiye genelinde en çok belediyeyi kazandığı 31 Mart seçimlerinin ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve yeni yönetimi de seçim sonucuna göre şekillenecek. CHP parti yönetimi TBB Başkanlığı için bir aday üzerinde uzlaşı arayacak ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Başkanlığına en güçlü adaylar arasında sayılıyor. Adaylar arasında diğer güçlü isim ise yüzde 60’ın üzerinde oy oranıyla seçimi kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

REKLAM MİLLETVEKİLİ SAYISI KADAR ÜYE 5355 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre TBB Meclisi; büyükşehir, il merkezi ve nüfusu 100.000 ve daha fazla olan yerlerin belediye başkanlarının doğal üyeliği ile her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri arasından, o ilin milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerden oluşuyor. 5355 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre 31 Mart 2024 günü yapılan mahalli idareler genel seçimi sonucu TBB Meclisi de yenilenecek ve ilk toplantısı, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Resmi Gazete ’de ilanından itibaren (7 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı), Ankara Valisinin daveti üzerine 30 gün içinde Ankara’da yapılacak.

Yasal takvime bağlı olarak TBB Meclis Toplantısının 6 Haziran Perşembe günü yapılması öngörülüyor. En yaşlı üyenin başkanlığında yapılacak toplantıda TBB Başkanı, Birlik Encümeni ve Meclis Divanı seçimleri yapılacak. DOĞAL ÜYELER İÇİN SEÇİM YOK O ilin milletvekili kadar seçilecek üyeler için yapılacak seçim, büyükşehir ve il belediyesi koordinatörlüğünde yapılıyor. Seçilecek üyeler doğal üyeler dışında kalan yerlerden belirleniyor. Görevi yeni seçilecek başkana devredecek olan TBB Başkanı Yücel Yılmaz’ın şehri Balıkesir’den örnek vermek gerekirse; Bigadiç Belediye Başkanı seçilecek üyeler arasında yer alırken Altıeylül Belediye Başkanı doğal üyeler arasında yer alacağından burası için seçim yapılmasına gerek yok. Altıeylül gibi belediyelerin başkanları doğrudan listeye ekleniyor.