Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Belediyelerin patronu kim olacak?

        Belediyelerin patronu kim olacak?

        Türkiye Belediyeler Birliği, 6 Haziran'da seçime gidiyor. 860 delegenin oy kullanacağı seçimlerde Genel Sekterlik için isimler konuşulmaya başlandı. Bülent Aydemir'in haberi...

        Giriş: 14.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediyelerin patronu kim olacak?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) yeni başkanı ve yeni yönetimi 6 Haziran’da seçiliyor. Seçim için 860 delege üzerinde kulisler şimdiden başladı. TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın yerine kimin atanacağı da merak ediliyor. TBB Genel Sekreteri, Genel Kurul’un önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanıyor.

        CHP’nin yüzde 37.7 oyla birinci parti çıkarak Türkiye genelinde en çok belediyeyi kazandığı 31 Mart seçimlerinin ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve yeni yönetimi de seçim sonucuna göre şekillenecek. CHP parti yönetimi TBB Başkanlığı için bir aday üzerinde uzlaşı arayacak ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Başkanlığına en güçlü adaylar arasında sayılıyor. Adaylar arasında diğer güçlü isim ise yüzde 60’ın üzerinde oy oranıyla seçimi kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

        REKLAM

        MİLLETVEKİLİ SAYISI KADAR ÜYE

        5355 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre TBB Meclisi; büyükşehir, il merkezi ve nüfusu 100.000 ve daha fazla olan yerlerin belediye başkanlarının doğal üyeliği ile her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri arasından, o ilin milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerden oluşuyor.

        5355 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre 31 Mart 2024 günü yapılan mahalli idareler genel seçimi sonucu TBB Meclisi de yenilenecek ve ilk toplantısı, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Resmi Gazete ’de ilanından itibaren (7 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı), Ankara Valisinin daveti üzerine 30 gün içinde Ankara’da yapılacak.

        Yasal takvime bağlı olarak TBB Meclis Toplantısının 6 Haziran Perşembe günü yapılması öngörülüyor. En yaşlı üyenin başkanlığında yapılacak toplantıda TBB Başkanı, Birlik Encümeni ve Meclis Divanı seçimleri yapılacak.

        DOĞAL ÜYELER İÇİN SEÇİM YOK

        O ilin milletvekili kadar seçilecek üyeler için yapılacak seçim, büyükşehir ve il belediyesi koordinatörlüğünde yapılıyor. Seçilecek üyeler doğal üyeler dışında kalan yerlerden belirleniyor. Görevi yeni seçilecek başkana devredecek olan TBB Başkanı Yücel Yılmaz’ın şehri Balıkesir’den örnek vermek gerekirse; Bigadiç Belediye Başkanı seçilecek üyeler arasında yer alırken Altıeylül Belediye Başkanı doğal üyeler arasında yer alacağından burası için seçim yapılmasına gerek yok. Altıeylül gibi belediyelerin başkanları doğrudan listeye ekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Habertürk Anasayfa