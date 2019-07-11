Ankara’da enerji kulislerinde, son günlerde doğalgaz sektörüne damga vuran önemli bir konu konuşuluyor. Şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinin sermaye artırımı. Peki, bu neden önemli? Şehiriçi gaz dağıtım şirketlerinde belediyelerin yüzde 10’a kadar payı bulunuyor. Gaz dağıtım şirketinin ana hissedarının sermaye artırması halinde, finansal zorluklar nedeniyle payı oranında bu artışa katılamayacak belediyelerin hissesinin erimesi olasılığı ortaya çıktı.

EPDK’DAN ÖNEMLİ KARAR

EPDK, bu konuyu gündemine aldı. Özel şirketlerin, sermaye artırması durumunda belediye hissesinin yüzde 10 oranında korunup korunmayacağı ve belediye hisselerinin devredilip devredilemeyeceğini görüştü. Sektör ve onlarca belediye için çok önemli bir karar aldı. Buna göre, özel şirketler, sermaye artırsa da belediyelerin gaz dağıtım şirketlerinde var olan payları korunacak. Belediyeler, hissedar olarak konumlarını sürdürecek.