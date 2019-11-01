Ankara'da, belediye servis otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara ile Bala ilçesi arasındaki yolda meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Bala'da yaşayan kadınları Ankara'da kanser tarama testine götüren Çankaya Belediyesi'ne ait otobüs, testin ardından dönüş için yola çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Çankaya Belediyesi'ne ait otobüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünden çıktı.

Otobüs, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 25'i kadın, 3'ü çocuk, 2'si hemşire ve şoför ile birlikte 31 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler ile vatandaşlar yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri de ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.