31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, bazı şehirlerde belediye meclislerindeki çoğunluk, belediye başkanının seçildiği partinin ya da ittifakın aksine oluştu. Özellikle Ankara ve İstanbul’da belediye başkanlığı koltuğuna Millet İttifakı destekli CHP’li isimler otururken, belediye Meclis’lerinde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Bu durum zaman zaman başkanların onaylamadığı kararların Meclis’ten çıkabilmesine ya da başkanın istediği bir kararın Meclis'te reddedilmesine yol açtı.
BAŞKANLAR DAVA AÇABİLİYOR
Başkanlar bu durumda; Belediye Kanunu’nun kendilerine verdiği yetkiyle Meclis kararına karşı idare Mahkemesi’nde iptal davası açabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu kapsamda, İBB Meclisi'nin iki imar planı değişikliği, bir de kiralama ve tahsis kararına karşı, dava yoluna başvurmuştu. İşte bu yetki Anayasa Mahkemesi’nin gündemine geldi.
İDARE MAHKEMESİ İPTAL İSTEDİ
Tekirdağ İdare Mahkemesi, Belediye Kanunu’nun 23. maddesindeki “Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir" hükmünün iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
PERŞEMBE GÖRÜŞÜLECEK
Yüksek Mahkeme bu başvuruyu 24 Eylül Perşembe günü karara bağlayacak. İptal kararı verilmesi durumunda belediye başkanları meclis kararlarına karşı yargı yoluna başvuramayacak.
YASA NE DİYOR?
Belediye Yasası’nın 23. Maddesine göre; Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere 5 içinde meclise iade edebiliyor. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşiyor. Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 içinde idarî yargıya başvurabiliyor.
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