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Belediye başkanları eşit oy aldı: İspanya'da 5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi

İspanya'da 28 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimlerde küçük nüfuslu 5 yerleşim yerinde belediye başkanı adayları eşit oy aldı. Belediye başkanlarının seçilmesi için "yazı tura" atışına başvuruldu, seçilen belediye başkanları gelecek seçimlere kadar 4 yıl görevde kalacak

Giriş: 02.06.2023 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL
Belediye başkanları eşit oy aldı: İspanya'da 5 belediye başkanı
AA

İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde küçük nüfuslu 5 yerleşim yerinde adayların eşit oy almasından dolayı belediye başkanları "yazı tura atışı"yla belli oldu.

İspanya'da yerel seçimlerin yapıldığı 8 bin 131 yerleşim yerinin 5'inde adaylara eşit oy çıktı.

Ülkedeki seçim yasalarına göre eşitlik halinde belediye başkanının kura ile belirlenmesi gerektiğinden, nüfusları 550 ile 2 bin arasında değişen bu yerlerde belediye başkanlarının belirlenmesi için yazı tura atışına başvuruldu.

Belediye binalarında halk önünde yapılan yazı tura atışını kazananlar, gelecek seçimlere kadar 4 yıl görev yapacak.

Yerel seçimlerde muhalefetteki sağ partilerin büyük başarı elde etmesinden dolayı Başbakan Pedro Sanchez, normal şartlarda yıl sonunda yapılması gereken genel seçimleri erkene alıp, 23 Temmuz'da İspanyolların sandık başına gideceklerini duyurmuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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