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Oyuncu Belçim Bilgin, sevgilisi Alfredo Di Blasio ile birlikte önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Günün erken saatlerinde alışverişe çıkan çift, kısa bir süre mağazaları dolaştı.

Ardından bir restoranda baş başa oturup, sohbet eden ikili, neşeli ve eğlenceli halleri ile dikkat çekti.