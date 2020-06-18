2006'da Yılmaz Erdoğan ile nikah masasına oturup, 2018 senesinde 12 yıllık evliliğini noktalayan oyuncu Belçim Bilgin, geçtiğimiz gün yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile İstinye Park'ta baş başa yemek yedi.

Türkiye'de ilk defa yan yana görüntülenen ikili, keyifli halleri ile dikkat çekti.