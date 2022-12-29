"FELÇ KALABİLİRDİM"



Bu süreci anlatan oyuncu, "Biliyorsunuz; Hâlâ iyileşme ve tedavi sürecim devam ediyor. 2022 yılında aklıma çok acılar geliyor. Altı aydır yatıyorum ve hareket edemiyordum ilk başlarda yatakta. Bana doktorum morfin verdi ve bağımlılık yapması korkusuyla kullanmadım. Acıya tahammül etmeye çalıştım. Hayatta hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Sevgiyi hatırlatmak ve birlikte hareket etmenin gücünü hatırlatmak istiyorum. Aile ve sevdiklerimizin değerini hep bilelim. Yatarken hep bunları düşündüm. Bu yılı geride bırakmak benim için güzel olacak. Felç kalabilirdim. Nazar böyle bir şey değildir. Kimsenin böyle kötü düşüncelere sahip olacağını düşünmüyorum" dedi.