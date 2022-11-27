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Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası Belçika Fas maçı CANLI YAYIN izle! Belçika Fas Dünya Kupası maçı izle TRT 1 HD link... Belçika Fas maçı ilk 11'ler ve kadrolar

Belçika - Fas maçı CANLI YAYIN

Belçika - Fas maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor. İlk maçlarda Belçika gruba puanla başlamış, Fas ise berabere kalmıştı

Giriş: 27.11.2022 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Kupası Belçika Fas maçı CANLI YAYIN izle! Belçika Fas Dünya Kupası maçı izle TRT 1 HD link... Belçika Fas maçı ilk 11'ler ve kadrolar
HABERTURK.COM

STAT: Al Thumama
HAKEM: Cesar Ramos
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1

2022 Dünya Kupası F Grubu İkinci maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor.

Belçika: Courtois, Alderweireld, Castagne, Vertonghen, Meunier, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi

Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraouş, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.

İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.

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