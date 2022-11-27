Belçika: Courtois, Alderweireld, Castagne, Vertonghen, Meunier, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi

Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.

İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.