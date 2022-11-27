STAT: Al Thumama
HAKEM: Cesar Ramos
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1
2022 Dünya Kupası F Grubu İkinci maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geliyor.
Belçika: Courtois, Alderweireld, Castagne, Vertonghen, Meunier, Witsel, Onana, Thorgan Hazard, De Bruyne, Eden Hazard, Batshuayi
Fas: Bounou, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraouş, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri
Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.
Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.
Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.
İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.