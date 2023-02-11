Belçika'dan İstiklâl Marşı jesti

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülkemizi yasa boğdu.

Bir yandan enkaz altında kalanlar çıkarılmaya çabalanırken diğer yandan yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Birçok ülke kurtarma çalışmaları için ekip göndermesinin yan sıra nakdi ve temel yaşam malzeme desteğinde de bulunuyor.

O ülkeler, bu kara günlerimizde moral desteği de veriyor. Belçika ülkemize moral verme amacıyla Flaman Bölgesi'nde yer alan bir liman kenti olan Antwerpen’in Grote Markt Meydanı’nda İstiklâl Marşı’nı çaldı.

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