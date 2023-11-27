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        Haberler Dünya Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı: Eğitime bir gün ara verildi

        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı: Eğitime bir gün ara verildi

        Belçika'da yaklaşık 30 okulda bomba ihbarı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:48
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        Belçika'da 30'a yakın okulda bomba ihbarı
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        Belçika basınında yer alan bilgilere göre, başkent Brüksel ve Valonya bölgelerinde polis dün akşam bomba ihbarı aldı.

        Farklı derecelerdeki 30'a yakın okulda bir gün eğitime ara verildi.

        Valonya-Brüksel Federasyonu İletişim Direktörü Cecile Marquette, son haftalarda okullara yönelik bu tür ihbarların alındığını, kararın yalnızca tedbir amaçlı olduğunu bildirdi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir, görsel temsilidir.

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