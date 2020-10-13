Bebeğinize Belce ismini koyacaksınız ancak anlamı konusunda net bir bilginiz olmadığınız için kararsızlık mı yaşıyorsunuz. Belce ismine dair bilmeniz gereken her şeyi sizlerle paylaşacağız.

Belce İsminin Anlamı Nedir?

Belce, 2 kaşın arası anlamına gelmektedir. Türkçe sözlükte de aynı anlamla karşımıza çıkar. Bu isimle karşılaşma şansınız oldukça azdır. Türkiye’de Belce ismini kullanan kişi sayısı 100 kişiyi bile bulmamaktadır. Kız ya da erkek ayırt etmeden koyabileceğiniz Belce isminin kökeni Türkçedir. İstanbul’da ise bu isimde en fazla 20 kişi ile karşılaşabilirsiniz.

Belce İsmi Kuranda Geçiyor Mu?

Belce ismine kuranda rastlanmaz. Buna rağmen anlamca İslam’a uygun olmayan bir şey olmadığından Belce isminin koyulması caizdir.

Belce İsminin Özellikleri

Belce isimli kişiler son derece duygusaldır. Hayatlarını da bu yönleri ile devam ettirirler. Onlar için mantık her zaman duygulardan sonra gelir. Sırf bu yüzden bazen üzülseler de, Belce isimli bireyler güçlü sezgilere sahiptir. Yani çoğu zaman doğru kararlar alırlar. Sevmek ve sevilmeyi felsefe edinen Belce isimleri, hayatın sevgi üzerine kurulduğuna inanan nadir kişilerden. Onlar kimseden nefret edemezler.

Duygusal yönleri iş yaşamında da ağır basıyor. Çalıştıkları iş insanlara bir yarar sağlamıyorsa o işten keyif almaları imkansız. Duygusal yönleri nedeni ile karşı cinste sadakat ve sonsuz aşk arıyorlar. Doğru kişiyi bulduklarında onunla ömür boyu mutlu olabilirler.