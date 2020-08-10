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Olga Çemodanova yaptığı açıklamada, ülke genelinde 33 yerleşim biriminde dün gece yarısı protestocuların seçim sandıklarının bulunduğu yerlerde ve meydanlarda izinsiz gösteriler yaptığını belirtti. Çemodanova, “Ülke genelinde izinsiz gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı. Bunların yaklaşık 1000’i Minsk’te, 2 binden fazlası ise ülkenin diğer bölgelerinde gözaltına alındı.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çemodanova, protestoculara karşı silah kullanılmadığını belirterek, olaylarda ölen olmadığını kaydetti.

Öte yandan Belarus basını Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, gösterilerde 39 polisin ve 50’den fazla protestocunun yaralandığı bildirildi.

TİKHANOVSKAYA: SEÇİM SONUCUNU TANIMIYORUM

Adaylardan Svtelana Tikhanovskaya, gösterilerde polisin müdahalesi sonucunda yaralananlar olduğunu, ancak ölenler olduğuna dair herhangi bir bilginin henüz doğrulanmadığını bildirdi. Tikhanovskaya, “Umarım ölen yoktur çünkü bu sonun başlangıcı olacaktır.” dedi.

Kendilerinin barışçıl bir değişimden yana olduğunu söyleyen Tikhanovskaya, iktidarın zor kullanma yoluna başvurduğunu kaydetti. Tikhanovskaya, iktidarın yönetimi kendilerine barış yoluyla vermesini istedi.

Tikhanovskaya, kesin olmayan seçim sonuçlarını tanımadığını ifade ederek, sonuçlarla ilgili mücadele etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

"PROTESTO GÖSTERİLERİNE DEVAM ETMEYE HAZIRIZ"

Seçim Karargahı temsilcilerinden Mariya Kolesnikova ise protestolara devam edebileceklerini belirterek, “Biz uzun süren gösterilere ve şimdi olanlara karşı toplumsal tepkiye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, cumhurbaşkanı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun yüzde 80,23 oy ile seçimin galibi olduğunu, adaylardan Svetlana Tikhanovskaya’nın ise yüzde 9,9 oy aldığını duyurmuştu.

AB: OYLAR DOĞRU SAYILMALI VE AÇIKLANMALI

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesine tepki gösterdi ve "seçimde kullanılan oyların doğru şekilde sayılması ve sonuçların doğru olarak açıklanması" gerektiğini ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taciz ve barışçıl gösterilerin şiddet kullanılarak bastırılmasının Avrupa'da yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Beluras'ta temel haklara saygı gösterilmesi gerektiğini belirten von der Leyen, "Belarus makamlarına dünkü seçimlerde oyların doğru şekilde sayılması ve doğru olarak açıklanmasının sağlanması için çağrıda bulunuyorum." mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medyada Belarus'taki seçimlerden sonra göstericileri müdahale edilmesine ilişkin mesaj paylaştı.

Göstericilere şiddet kullanmanın doğru olmadığını belirten Michel, "Konuşma özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve temel insan hakları uygulanmalı." mesajını yazdı.

"İLİŞKİLERİ ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN İZLEYECEĞİZ"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de Belarus'taki seçimler ve sonrasındaki gösterilere ilişkin ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, AB'nin defalarca seçimlerin düzgün şekilde yapılmasına ilişkin beklentilerinin dile getirildiği hatırlatıldı.

"Seçim gecesi, barışçıl protestoculara yönelik orantısız ve kabul edilemez devlet şiddetiyle lekelenmiştir." denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belarus yetkilileri, temel bir hak olan barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesini sağlamalıdır. Belarus halkı, serbest seçimler ve demokrasi için eşi görülmemiş şekilde harekete geçmelerinin ardından şimdi oylarının doğru şekilde sayılmasını beklemektedir. Merkez Seçim Komisyonunun sonuçları Belarus halkının tercihini yansıtacak şekilde yayımlaması esastır.

Sadece insan hakları, demokrasi, serbest ve adil seçimlerin uygulanması, Belarus'ta istikrarı ve egemenliği garanti edecektir. AB'nin tepkisini ve Belarus ile ilişkileri nasıl şekillendireceğimizi değerlendirmek amacıyla gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."