Belarus'ta Avrupa Oyunları coşkusu

22 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belarus'ta düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın açılış töreni, 22 bin seyirci kapasiteli Dinamo Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
Açılış töreni, Rus ve Belaruslu yönetmenler tarafından hazırlanan kültürel gösteriler, spor etkinlikleri ve konserlerle başladı. Törenin devamında oyunlarda yarışacak sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla stada girdi. Türk kafilesinin önünde, Türk bayrağını milli okçu Mete Gazoz taşıdı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'in katıldığı açılış töreninde sporcuların yürüyüşlerinin ardından oyunlar meşalesi yakıldı.
METE GAZOZ ŞAŞIRTMADI
Organizasyon, açılış töreni, boks, okçuluk ve 3x3 basketbol müsabakalarıyla başladı.
Oyunların ilk gününde okçuluk sıralama atışlarında mücadele eden Milli okçularımız Mete Gazoz 1. olurken Yeşim Bostan 5. sırada yer aldı.
3x3 basketbol müsabakasında D Grubu'nda Letonya ile karşılaşan Millliler 22-10 mağlup oldu. Grubun diğer maçında ise Çek Cumhuriyeti, Hollanda'yı 18-16 mağlup etti.
Uruchie Spor Sarayı'nda düzenlenen boks müsabakalarında, Türkiye'yi temsil eden Berat Acar, 91 kiloda Moldova temsilcisi Zatusevschii Andrei'yi 5-0 yenerek bir üst tura çıktı.
OYUNLAR 10 GÜN SÜRECEK
Başkent Minsk'in ev sahipliği yaptığı 2. Avrupa Oyunları'nda, 50 ülkeden katılan 4 binin üzerinde sporcu 21 branşta yarışacak.
Avrupa Oyunları, 2020 Tokyo Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme niteliği taşırken, bazılarında ise sıralama puanına katkı verecek.
Dört yılda bir düzenlenen organizasyonun ilki 2015'te Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti.
Türkiye'yi 14 branşta, 111 sporcunun temsil edeceği organizasyonda, Türk sporcular atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.
Yüzme, atlama, artistik cimnastik, atıcılık, bisiklet, basketbol 3x3, plaj futbolu, triatlon, sutopu, okçuluk, badminton, masa tenisi, voleybol, boks, eskrim, karate, tekvando, judo, karate, güreş, sambo, kano sprint ve atletizm gibi müsabakaların yapılacağı Avrupa Oyunları 10 gün sürecek ve 30 Haziran'da yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.
BAKAN KASAPOĞLU DA AÇILIŞA KATILDI
Avrupa Oyunları'nın açılış törenini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu burada, mevkidaşı Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergei Kovalchuk ile bir araya geldi.
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