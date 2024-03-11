Belarus duyurdu: Ordu savaşa hazır mı diye denetlenecek

Belarus duyurdu: Ordu savaşa hazır mı diye denetlenecek

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Belarus, ordunun savaşa hazır olup olmadığını belirlemek için adım attığını duyurdu. Belarus Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ordunun kapsamlı şekilde denetleneceği bildirildi.

Yetkililer, birliklerin askeri teçhizatla hareket kabiliyetinin ölçüleceğini açıkladı. Ordu personeli atış talimine de tabii tutulacak.

Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden The Guardian, Belarus'un Moskova'nın yakın müttefiki olduğuna dikkat çekti. Haberde Minsk'in, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya lojistik destek sağladığını vurgulandı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülke topraklarının Rusya tarafından kullanılmasına izin vermişti. Belarus bu nedenle Avrupa Birliği'nin (AB) çok sayıda yaptırıma uğradı. AB, Belarus'a ihracat yasağının ülkenin askeri ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan çok sayıda hassas mal ve teknolojiyi kapsayacak biçimde genişletildiğini duyurmuştu.