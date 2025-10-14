Beko en yenilikçi ürünler arasına girdi

Ev teknolojileri şirketi Beko, TIME dergisinin bu yıl açıkladığı “The Best Inventions of 2025” (TIME En İyi Buluşlar 2025) listesinde yer aldı.

Şirketin “Solar Off-Grid Performance” buzdolabı Ev Teknolojileri kategorisinde ana listeye girerken, Isı Pompası Teknolojili Bulaşık Makinesi ise “En İyi Buluşlar 2025: Özel Seçkiler” (The Best Inventions of 2025: Special Mentions) listesinde aynı kategoride yer aldı.

Beko, daha önce de TIME dergisinin önde gelen istatistik kuruluşu Statista iş birliğinde bu yıl ikincisini yayımladığı “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde 500 şirket arasında 17’nci sırada yer almıştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Beko Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, "Aralarında Türkiye, Romanya, İtalya, Güney Afrika ve Pakistan’ın da bulunduğu 10 ülkedeki 28 Ar-ge ve Tasarım Merkezi ve Ofisimizde 2 bin 300’ü aşkın araştırmacımızla her gün daha iyisini hedefleyerek geleceğin teknolojilerini geliştiriyoruz. Dünyanın en köklü yayınlarından TIME Dergisi’nin, iki ürünümüzü dünyanın en yenilikçi buluşları arasında göstermesi, Beko mühendisliğinin ulaştığı noktayı ve çevresel ayak izi azaltılmış ürünlerdeki öncülüğümüzü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu başarı, temelleri Türkiye’de atılan 30 yılı aşkın köklü ar-ge mirasımızın, uluslararası platformlarda takdir gördüğünün de bir göstergesi" diye konuştu.

Enerji verimliliğini artıran, doğal kaynakları verimli kullanmaya odaklanan, çevresel etkileri azaltan, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, konforu ve gıda güvenliğini güçlendiren yenilikçi ve dayanıklı ürünleri tüketicilerle buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Bayız, "Bu vizyonun örneklerinden Solar Off-Grid Performance buzdolabımız, güneş enerjisi kullanarak enerjiye erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde gıdaların güvenle saklanmasını mümkün kılarken; ısı pompalı bulaşık makinemiz çok daha az enerjiyle temizlik performansından ödün vermiyor. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirliği odağımızda tutarak, gezegenimiz ve tüketicilerimiz için artı değer yaratan teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

TIME dergisi, her yıl yayımladığı “The Best Inventions” listesinde dünya genelinden aday gösterilen ürünleri, TIME editörleri, uluslararası muhabirler ve alanında uzman isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendiriyor.

Her ürün; orijinallik, işlevsellik, vizyon ve toplumsal etki gibi kriterler üzerinden inceleniyor. Bu yılın listesinde, enerji verimliliğini artıran, iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlayan ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen teknolojiler öne çıktı.