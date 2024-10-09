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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Beko Ankara Fabrikası Sanayi 4.0’ın küresel öncüleri arasına seçildi - Teknoloji Haberleri

        Beko Ankara Fabrikası Sanayi 4.0’ın küresel öncüleri arasına seçildi

        Beko'nun Ankara'daki Bulaşık Makinesi Fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) en gelişmiş üretim tesislerini belirlediği "Global Lighthouse Network"e kabul edildi. Konu ile ilgili görüşlerini bildiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Dünya Ekonomik Forumu, Sanayi 4.0 alanında en iyi üretim tesislerine yer verdiği 'Global Lighthouse Network'e daha önce Beko'nun Romanya Ulmi Çamaşır Makinesi ve Eskişehir Buzdolabı Fabrikası ile Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikası'nı dahil etmişti. Bu yıl Beko'nun Ankara Bulaşık Makinesi Fabrikası'nın da bu kıymetli ağa seçilmesinden büyük gurur duyuyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:57
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        Beko Fabrikası Sanayi 4.0'ın küresel öncüleri arasında
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        Koç Topluluğu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından Sanayi 4.0 çalışmalarında küresel en iyi örneklerin seçildiği “Global Lighthouse Network”e bir fabrikasını daha kabul ettirerek, dönüşüm yolculuğundaki başarılarına bir yenisini ekledi. Topluluğun lider beyaz eşya şirketi Beko’nun Ankara Bulaşık Makinesi Fabrikası, dijital dönüşümdeki başarısıyla “Global Lighthouse Network”e dahil oldu. Söz konusu fabrika; Romanya Ulmi’deki Çamaşır Makinesi, Eskişehir’deki Buzdolabı Fabrikası ve Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikası’ndan sonra Koç Topluluğu’nun bu ağa kabul edilen dördüncü üretim tesisi oldu.

        Toplam 110.000 metrekare büyüklüğündeki alana kurulu Beko Ankara Bulaşık Makinesi Fabrikası’nda yapay zekâ, makine öğrenmesi ve kendi kendine karar verebilen sistemler kullanılıyor. Beko, fabrikada kendi tasarladığı nesnelerin interneti altyapısı ile tüm omurga sistemlerini entegre ederek dijital dönüşüm gerçekleştirdi. Her gün 5.2 Terabayt’lık veri toplanan ve 171 robot bulunan fabrikanın mekanik üretim alanlarında yüzde 90 otomasyonla el değmeden bulaşık makinesi iç gövde üretimi gerçekleştiriliyor. Dijital çözümlerle karbon emisyonu yüzde 23 azaltılan fabrikada ayrıca 1.500 MWh’lik Solar Panel Sistemi sayesinde enerji maliyetleri de düşürülüyor.

        "İKİNCİ YÜZYILA EMİN ADIMLARLA"

        Teknolojideki hızlı ilerlemenin sanayiyi dönüştürürken, uluslararası rekabeti de şekillendirmeye devam ettiğini belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “2026 yılında 100. yılını kutlamaya hazırlanan Koç Topluluğu olarak; dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki stratejik yatırımlarımızla ikinci yüzyılımıza emin adımlarla ilerliyoruz. Ne mutlu ki bu yenilikleri hayata geçirdiğimiz akıllı fabrikalarımız, uzun yıllardır sadece ülkemizde değil, dünyada da en iyi örnekler arasında gösteriliyor. 2016 yılından bu yana kesintisiz olarak uyguladığımız Dijital Dönüşüm Programı kapsamında ileri veri analitiği, makine öğrenmesi, yapay zekâ, doğal dil işleme ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri kullanarak 2.500’e yakın projeyi hayata geçirdik. Bu başarıların bir devamı olarak; Dünya Ekonomik Forumu, Sanayi 4.0 alanında en iyi üretim tesislerine yer verdiği Global Lighthouse Network’e geçtiğimiz yıllarda Beko’nun Romanya Ulmi Çamaşır Makinesi ve Eskişehir Buzdolabı Fabrikası ile Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikası’nı dahil etmişti. 1993 yılında kurulan ve dünya bulaşık makinesi üretiminin yüzde 10’unu gerçekleştiren Beko’nun Ankara Bulaşık Makinesi Fabrikası’nın da bu kıymetli ağa seçilmesinden büyük gurur duyuyoruz. Dijital üretim yönetim platformu sayesinde verimliliği, ürün kalitesi ve rekabet gücü artan fabrikamız, karbon emisyonunu düşürerek sürdürülebilir geleceğe de katkı sağlıyor. Çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere bu önemli başarıya katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

        WEF “Global Lighthouse Network”e seçilen Beko Ankara Bulaşık Makinesi Fabrikası, üst segment bulaşık makinelerine olan artan talebi karşılamak için, kendi geliştirdiği IoT platformu FLOW ile 35'ten fazla dijital çözümü entegre ederek dönüşüm sürecine girdi. Bu sayede, ürünlerin pazara giriş süresi yüzde 46 oranında kısaldı, saha arıza oranları yüzde 29,2 azaldı ve transformasyon maliyetlerinde yüzde 26,1 iyileşme sağlandı. Ayrıca, 1.000'den fazla çalışanın dijital alandaki yetkinlikleri artırıldı.

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