"EŞİM GERGİN BİR LOHUSALIK GEÇİRDİ"

2. Sayfa'nın haberine göre; Aksoy, konuyla ilgili, "Eşim gergin bir lohusalık geçirdi. Nazife 'Eline bir şey olur mu?' diye tutamıyordu ama artık onun her şeyini yapıyor, o güveni zamanla kazanabildi" şeklinde konuştu.