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BEKÇİ ALIMI SON DURUM 2022: Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı, şartları belli oldu mu ve ne zaman yapılacak?

Bekçi alımı ile ilgili son durum binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Resmi Gazete'de, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği görevini üstlenmek isteyen vatandaşlar "2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, EGM PA Bekçi alımı son durum...

22.03.2022 - 11:30 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin bekçi alımı yapılacağı müjdelenmişti. 4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği ile ilgili duyurunun ardından binlerce aday bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve ilan detaylarını araştırmaya başladı. EGM PA 3 bin bekçi alımı ilanı, başvuru şartları ve tarihleri...

  • BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

    Resmi Gazete'ye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak.

  • BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek üzere 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımacak. Bekçi alımının ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • 2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulan 3 bin yeni bekçi alımı için başvuruların alınacağı tarihler ve sınav tarihleri henüz netleşmedi.

  • BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2022?

     

    2022 bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları şu şekilde;

    *İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

    *Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

     

    *Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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