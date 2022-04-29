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Bekçi alımı başvuru ekranı: 2022 Bekçilik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Bekçi alımı başvuruları başladı! 2022 Bekçilik başvurusu nasıl yapılır, başvuru koşulları neler?

Bekçi alımında ön başvurular başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağı 4 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ilan ile duyurulmuştu. Polis Akademisinin 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzunu yayımlaması sonrasında Bekçi alımı başvuru koşulları, tarihleri ve il il kontenjan dağılımı araştırılmaya başlandı. İşte, Bekçi alımı başvuru ekranı ve başvuru koşulları...

29.04.2022 - 07:43 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Polis Akademisi'nin 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından personel alımı kılavuzu yayınlandı. Bekçi olmak isteyen adaylar 28 Nisan Perşembe günü itibarıyla Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvuruda bulunabşlecekler. İşte, pa.edu.tr 2022 bekçi alımı başvuru ekranı ve konuya ilişkin merak edilenler...

  • BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

    Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için yapılan duyuruda, 

    "Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları kılavuzda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    Bekçi alımı başvuruları için adaylar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILACAK?

    Bekçi alımı başvurusunda bulunacak adaylar sınav başvuru ücreti olan 340 TL'yi 28.04.2022saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesiMüdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği GirişSınavı” isimli hesabına yatırmalılar.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

    T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),

    Sınav başvuru dilekçesi,

    Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

    Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

    Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

    Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

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