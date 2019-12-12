Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu bekçi olmak isteyen ve tüm sürecin sonuna gelmiş adayların gündeminde. Bekçi alımı için adayların başvuruları alındıktan sonra yazılı sınav uygulanmıştı, yazılı sınavı geçen adaylar da fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat sınavına girmişti. Bekçilik sözlü mülakat sınavı ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Tüm adayların sözlü sınav değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, bekçilik sözlü sınav sonuçları yine Polis Akademisi'nin (PA) resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak. Mülakat sınav sonuçları ile ilgili gelişmeler yaşandıkça detaylar haberimizde yer alacak.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Lise mezunu bir bekçi 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

SINAVI KAZANANLARIN BEKÇİ OLARAK ATANMASI

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.