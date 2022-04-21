beIN Sports canlı İZLE şifresiz! Olimpia Milano Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam bir kez daha İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili ayrıntılar...

O.MILANO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Olimpia Milano Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 21:30'da başlayacak.

O.MILANO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?