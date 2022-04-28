Bein Sports canlı izle! Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu 4. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam bir kez daha İtalyan ekibi Olimpia Milano'yla karşılaşıyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili ayrıntılar...

ANADOLU EFES O.MILANO MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Olimpia Milano maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

ANADOLU EFES O.MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?