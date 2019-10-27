beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Beşiktaş Galatasaray derbi maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 27 EKİM 2019

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

12:00 Maç Saati

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Eski Dostlar

13:15 Kısa Özet: BJK-GS 2018-2019 Sezonu

13:30 Kısa Özet: GS-FB 2018-2019 Sezonu

13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

14:00 Derbiye Doğru

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

16:00 Maç Sonu

16:00 90 Dakikada 90 Gol

17:00 Maç Önü

19:00 Beşiktaş - Galatasaray

19:45 Devre Arası

20:00 Beşiktaş - Galatasaray

21:00 Maç Sonu

21:15 Maç Önü

23:15 Maç Saati

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

BeIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Paket İsmi : DIGITURK T37 Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V - Dikey Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4 Tip :

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.