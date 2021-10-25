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Behzat Uygur: Ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum!

Klip yönetmeni Behzat Uygur, 'Munich Music Video Awards'un 2021 yılı 'En İyi Kurgu' dalında adaylar arasında yer aldı. Uygur, duygularını, "Ülkemi kendi projem ile temsil etmekten onur ve gurur duyuyorum" sözleriyle dile getirdi

25.10.2021 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL
Behzat Uygur: Ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum! - Magazin haberleri
'Ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum!'
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HABERTURK.COM

Behzat Uygur, geçtiğimiz aylarda kısa sürede, Lider Şahin'in yeni şarkısı 'Bir Tek Sen'in hem yönetmenliğini hem de kurgu yönetmenliğini üstlenmişti.

Dünya starlarının yarıştığı, 'Munich Music Video Awards'ın 2021 yılında gerçekleşecek prestijli ödül töreninde boy gösterecek olan Uygur, heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Behzat Uygur, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Hayalini kurduğunuz şeye adım adım yaklaşmak zamanı yavaşlatıyor diyebilirim. 'Munich Music Video Awards' beş senedir düzenleniyor. Yıllardır heyecanla takip etmeme rağmen bu seneki heyecanım çok daha başka. Lider Şahin ile gerçekleştirdiğimiz 'Bir Tek Sen' şarkısının klibi ile 'En İyi Kurgu' dalında juri oyu ile adaylar arasına girmeye hak kazandı. Önümüzdeki aya kadar zaman benim için yavaşlıyor olacak. Ülkemi kendi projem ile temsil etmekten onur ve gurur duyuyorum. Emeği geçen ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürler.

9 Kasım Salı günü gerçekleşecek olan 'Munich Music Video Awards' ödül töreninde başarılı yönetmen Behzat Uygur, Türkiye'yi temsil ederek bir ilke imza atacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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