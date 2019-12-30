Konukçu rol arkadaşını etiketleyerek, “Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın Beşikçioğlu, çık bir açıklama yap! İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de! Çok emeğin var! Bittim de! Tükendim de! Bir şey de lütfen!” dedi.