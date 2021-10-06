"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN AŞI OLDUM"



Geçtiğimiz ağustos ayında ilk aşısını olan Bergüzar Korel, pandemi dönemiyle ilgili yaşadığı kaygıları şu sözlerle anlatmıştı:



Açık konuşacağım... Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım. Han'ı doğurup, eve geldikten sonra pandeminin başlaması, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz bİr şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı...



Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik... Çok yoruldum! Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi. Ama en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün karar verdim. Bu sabah aşımı oldum. 30. haftayım. Bu süreçten en çok etkilenenler, okul sürecindeki çocuklar oldu.



Unutmayın, bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz. Ve onlar bizim yüzümüzden 1,5 yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun! Bu yavruların hayatlarından yeterince çaldık. Buna hakkımız yok! Ben en başta geleceğimiz, çocuklarımız için bu aşıyı oldum. Doktorunuzla konuşun ve birlikte karar verin.