Karantina döneminde markete gitmenin yurt dışına çıkmak gibi olduğunu söyleyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şunları söylemişti:

65 günde sadece bir kere sahilde yürümüşüz. Üç kere markete gelmişiz, bir kere de maske almaya eczaneye gitmişiz. O da çok güzeldi. Farklı hissediyor insan. Bütün evi süpürme işi Erdil'de. Veriyorum eline süpürgeyi, mutfağa sokamıyorum. Süpürge, paspas ve balkon yıkama işini yapıyor.