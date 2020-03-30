30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Begüm Kütük ve 2010 yılında dünyaevine girdiği eşi Erdil Yaşaroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı kendilerini evde karantinaya aldı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK
Bütün vakitlerini evde geçiren çift, sağlık çalışanlarına destek olmak için evlerindeki 3 boyutlu yazıcıyla siperlik üretmeye başladı. Örnek bir davranışa imza atan ikiliden Begüm Kütük, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"EVDE BOŞ DURMUYORUZ"
Evinde 3 boyutlu yazıcısı olan herkesi destek olmaya çağıran çift, şu ifadeleri kullandı:
Çok zor günlerden geçiyoruz. Evde kalarak biz bu sürece destek oluyoruz. Aynı zamanda da evde kalıp, boş durmuyoruz. Bu yüzümde görmüş olduğunuz sağlık çalışanları için yapılmış bir siperlik. Evi küçük bir fabrikaya çevirdik. Günlerdir sabah, öğle, akşam çalışıyoruz. Bu siperliği 3 boyutlu yazıcımızla sağlık çalışanlarına destek olmak için kendimiz bastık.
"SİPERLİK ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Bizim için ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarımız için evde siperlik üretmeye devam ediyoruz. Boş durmadığımızı söylemiştim. Sabah, öğle, akşam 24 saat boyunca ev fabrika gibi çalışıyor. Bizim gönlümüz çok rahat ediyor, böyle destek olabildiğimiz için. Umarım bizim de küçücük bir katkımız olur. Bu zor günleri hep beraber, yan yana, omuz omuza iyiliklerle atlatacağız. Evde kalın, sağlıklı günler diliyoruz.
Ünlü çift, bu paylaşımıyla takipçilerinden takdir topladı.
Öte yandan çift, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de bir market çıkışı objektiflere takılmıştı. İkili, koronavirüs salgını nedeniyle 15 gündür evden dışarı çıkmadıklarını ve stoklarının bittiğini söylemişti. Salgına karşı maske ve eldiven kullarak gerekli izolasyon kurallarına uyan çift, röportajın ardından evlerinin yolunu tutmuştu.
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