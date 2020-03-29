"EVDE KALMAK ÇOK ZOR"

Kütük, "Erdil zaten işinden dolayı sürekli evde ama ikimiz yaklaşık 15 gündür evdeyiz ve evde kalmak çok zor. Çünkü 'yeter artık sıkıldım çıkıp gezelim' gibi bir şey söz konusu değil" ifadalerini kullandı.