İkilinin kendi düğününde tanıştığını belirten Özder, "Benim evlendiğim gün, otelde gelin ayakkabım hazırlanırken altına kızların isimlerini yazmak Begüm'e düşmüştü. Önce kendisinin ismini yazdı ve en silinebilir yere yazdı. Sonra diğer kızları yazdı. Bir arkadaşımız bana hediye edeceği altını unuttuğu için Mehmet'ten rica etmiş. Şu an Begüm'ün eşi olan Mehmet. Bizim evleneceğimiz yere altın getirmek vesilesiyle gelmiş ve kapıda ilk öyle tanışmışlar. Yani bir dileğin bu kadar hızlı gerçekleşmesi olmamıştır. İlk birbirlerini bizim düğünümüzde gördüler" dedi.