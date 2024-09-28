Bedri Usta Masterchef'in konuğu oluyor! Bedri Usta kimdir?
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'in konuğu Bedri Usta oldu. Enerjisi ve bilgisiyle programa renk katan Bedri Usta, mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Bu kapsamda MasterChef yeni bölümüne konuk olacak Bedri Usta'nın hayatı ve kariyeri programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bedri Usta kimdir? İşte Bedri Usta'nın hayatına dair bilinmeyenler...
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MasterChef yeni bölümünde Bedri Usta'yı ağırlıyor. Bedri Usta mutfağa ve mesleğe dair bildiklerini yarışmacılara aktaracak. Ünlü bir kebap ustası olan Bedri Usta, tavırları ve tecrübesiyle programda renkli anlar yaşanmasına neden oluyor. Peki, Bedri Usta kimdir? Masterchef'in konuğu Bedri Usta kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
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BEDRİ USTA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Bedri Usta, 1970 yılında Adana'da doğdu. Aslen Mardinli olan Bedri Usta, kebapçıdır. Masterchef konuğu Bedri Usta, İstanbul’a ilk geldiği yıllarda kazancını Laleli'de çalışarak elde etti. Ancak kazandığı para otel parasını karşılamayınca 2 yıl boyunca sokakta yaşantısını sürdürdü.
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Bedri Usta’nın dokuz kardeşi vardır. Sokakta kaldığı dönemde bir televizyon programında hayatı hakkında demeç verdi ve ailesi programı izleyip yanına geldi.Masterchef yarışmasına konuk olarak katılacak Bedri Usta, para biriktirip Adana’ya geri döndü.
Masterchef Türkiye yarışmasını konuk olarak katılan Bedri Usta 5 çocuk babasıdır.
Bedri Usta İstanbul ve Bodrum'da 12 şube açtı.