Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bedri Usta kimdir? Masterchef'in konuğu Bedri Usta kaç yaşında, nereli, nerelerde çalıştı?

        Bedri Usta Masterchef'in konuğu oluyor! Bedri Usta kimdir?

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'in konuğu Bedri Usta oldu. Enerjisi ve bilgisiyle programa renk katan Bedri Usta, mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Bu kapsamda MasterChef yeni bölümüne konuk olacak Bedri Usta'nın hayatı ve kariyeri programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bedri Usta kimdir? İşte Bedri Usta'nın hayatına dair bilinmeyenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 20:03 Güncelleme: 28.09.2024 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef yeni bölümünde Bedri Usta'yı ağırlıyor. Bedri Usta mutfağa ve mesleğe dair bildiklerini yarışmacılara aktaracak. Ünlü bir kebap ustası olan Bedri Usta, tavırları ve tecrübesiyle programda renkli anlar yaşanmasına neden oluyor. Peki, Bedri Usta kimdir? Masterchef'in konuğu Bedri Usta kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

        • 2

          BEDRİ USTA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

          Bedri Usta, 1970 yılında Adana'da doğdu. Aslen Mardinli olan Bedri Usta, kebapçıdır. Masterchef konuğu Bedri Usta, İstanbul’a ilk geldiği yıllarda kazancını Laleli'de çalışarak elde etti. Ancak kazandığı para otel parasını karşılamayınca 2 yıl boyunca sokakta yaşantısını sürdürdü.

        • 3

          Bedri Usta’nın dokuz kardeşi vardır. Sokakta kaldığı dönemde bir televizyon programında hayatı hakkında demeç verdi ve ailesi programı izleyip yanına geldi.Masterchef yarışmasına konuk olarak katılacak Bedri Usta, para biriktirip Adana’ya geri döndü.

          Masterchef Türkiye yarışmasını konuk olarak katılan Bedri Usta 5 çocuk babasıdır.

          Bedri Usta İstanbul ve Bodrum'da 12 şube açtı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        G.Saray'a Paşa engeli!
        G.Saray'a Paşa engeli!
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        Çocukların imdadına komşular yetişti
        Çocukların imdadına komşular yetişti
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa