2019 yılında çıkartılan kanunla kalıcı hale getirilen bedelli askerlik, yeni girdikleri çalışma hayatından kopma korkusu yaşayan gençleri mutlu etti. Ancak, bedelli askerlik tutarlarındaki hızlı artış gençlerin mutluluğunu yarım bıraktı.

Geçmişte sabit bir rakam üzerinden belirlenen bedelli askerlik tutarı, kalıcı bedelli uygulamasına geçilmesiyle memur maaş katsayısına endekslendi. 2011 yılında 30 bin lira, 2014’te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı, son yasayla altı ayda bir artıyor.

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yasa kapsamındaki ilk bedelli celbi 2020 yılında yapılmaya başlandı. 26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan bedelli tutarı, daha yasanın mürekkebi kurumadan 1 Temmuz 2019 tarihinde 33 bin 230 liraya yükseldi.

2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli tutarı bu yılın ocak – haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulandı. Bedelli tutarı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

İKİ YILDA YÜZDE 38 ARTTI

Yasanın çıkartıldığı tarihte bedelli askerlik tutarının 31 bin 343 TL olduğu dikkate alınırsa, o tarihten bu yana olan iki yıllık dönemdeki artış yüzde 38 oldu.

2018 yılında bedelli askerlik tutarı 15 bin lira iken kışla zorunluluğu yoktu. Bugün askerliği bedelli yapan gençler üç yıl önceki tutarın yaklaşık üç katını ödeyip, bir ay da kışlada temel eğitimden geçecekler.

Yıllara göre bedelli askerlik tutarları 2011 30.000 TL 2014 18.000 TL 2018 15.000 TL 2019 Haziran 31.343 TL 2019 Temmuz - Aralık 33.230 TL 2020 Ocak - Haziran 35.054 TL 2020 Temmuz - Aralık 37.070 TL 2021 Ocak - Haziran 39.788 TL 2021 Temmuz - Aralık 43.150 TL

GURBETÇİLER KUR FARKINDAN KURTULDU

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler de artık altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödeme yapıyorlar. Gurbetçilerin, kanunun ilk halinde, ödemeyi ne zaman yaparlarsa yapsınlar yılın ilk mesai günündeki avro kuru üzerinden döviz yatırmaları gerekiyordu. Bu yıl yapılan değişiklikle bu uygulamaya son verildi. Gurbetçiler artık ödeme yaptıkları tarihteki kur üzerinden döviz yatıracaklar.

Değişiklik yapılmamış olsaydı yeni başvuruda bulunan gurbetçi 4.911 avro yatırması gerekir iken, yapılan değişiklikle dünkü kur üzerinden 4.774 avro yatıracak. 137 avroluk kayıptan kurtulmuş olacak.

YOKLAMA KAÇAKLARI BEDELLİDEN YARARLANAMIYOR

7179 Sayılı Asker Alma Kanunu’nun 9. maddesinin 6. bendine göre, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyorlar. Kanunun bu hükmü, hem kanun çıktığı tarihteki hem de sonraki dönemde yoklama kaçağı durumuna düşenlerin bedelli askerlik yapmasını yasaklıyor.

Kanunun çıktığı tarihte yoklama kaçağı olanlar af çıkması için iki yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

YOKLAMA KAÇAĞI OLMAMAK İÇİN NE YAPMALI?

Askerlik süresi gelmemiş gençlerin yoklama kaçağı durumuna düşmemeleri için aşağıda anlatacağım hususlara dikkat etmeleri gerekiyor.

Askerlik yükümlülerinin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin tespiti işlemi “Yoklama” olarak adlandırılıyor. Askerlik çağının başlangıcından silahaltına alınıncaya kadar geçen süre ise “Yoklama dönemi” olarak kabul ediliyor.

Kanuna göre, askerlik çağı “Nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden” başlıyor.

Özetleyecek olursak, yoklama kaçağı durumuna düşmemek için gençlerin 20 yaşına girdikleri yıl bitmeden, askerliğini ertelemiş olanların da ertelemenin sona erdiği yıl içinde askerlik yoklaması yaptırmaları gerekiyor.

Örneğin, 2002 doğumluların ve erteleme süresi bu yıl içinde sona erenlerin 1 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında, 2003 doğumluların da gelecek yıl içinde yoklamalarını yaptırmaları gerekir.