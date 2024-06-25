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        Haberler Bilgi Ekonomi Bedelli askerlik ücreti değişiyor! Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman hangi tarihte değişecek?

        Askere gideceklerin dikkatine: Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz'da değişiyor!

        Her gün binlerce vatandaş, bedelli askerlik için başvuruda bulunurken Milli Savunma Bakanlığı, 1 Temmuz itibarıyla bedelli askerlik ücretinin değişeceğini açıkladı. Peki, memur aylık katsayısına göre güncellenecek ücret ne zaman değişecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 09:39 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:39
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        • 1

          Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik yapacak olan vatandaşlar için yeni bir açıklamada bulundu. 1 Temmuz'dan itibaren bedelli askerlik ücretinin değişeceğini açıklayan Bakanlık, mevcut ücretin geçerli olacağı son tarihi işaret etti.

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 1 TEMMUZ'DA DEĞİŞİYOR

          Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir." denildi.

        • 3

          MEVCUT BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN SON GÜN 28 HAZİRAN

          Bakanlık'tan yapılan açıklamanın devamında, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.

        • 4

          2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

          25 Haziran 2024 itibarıyla bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL.

          2024 yılı Temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.

          6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

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