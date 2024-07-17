2024 TEMMUZ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanıyor. Son açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre memurlara yüzde 19,31 oranında zam yapıldı.

Buna göre; bedelli askerlik ücreti de yüzde 19,31 oranında zamlanarak 217.871 TL’ye çıkacak.