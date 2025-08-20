Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul 20 Ağustos elektrik kesintisi programı: İstanbul elektrik kesintisi sorgula

        BEDAŞ ve AYEDAŞ ile İstanbul 20 Ağustos elektrik kesintisi programı

        İstanbul'da yaşanabilecek elektrik kesintileriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 20 Ağustos Çarşamba günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi olabileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 00:05 Güncelleme: 20.08.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul 20 Ağustos elektrik kesintisi programı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elektrik kesinti bildirimleri dikkatle takip ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın arıza sorgulama ekranıyla ilgili araştırmalar, BEDAŞ’ın yaptığı açıklamanın ardından hız kazandı. İstanbul’un farklı bölgelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 Ağustos Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilebileceği açıklandı. İşte elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 20 Ağustos Çarşamba İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        REKLAM

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Türkiye'ye serin nefes
        Türkiye'ye serin nefes
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Habertürk Anasayfa