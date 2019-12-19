İstanbul elektrik kesintileri programı 19 Aralık

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 19 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- HALLAÇLI Mh., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32284-25022)

- MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32718-9236,9934,9733,9759,9402,9403 T.M.)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MERCEDES Bul., 50. YIL Cd., MEDENİYET Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32784-22345)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32804-18617)

- GÜLBAHAR Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32813-9071,9484,9379,9534,9049,9163,9572,9423 T.M.)

- TÜRKOBA Mh., ATATÜRK 2 Cd., SEDEF 2 Sk., SABIR Sk., SANDAL Sk., YÜREKLİ Sk., ARNAVUTTEPE Cd., MİLLET 4 Cd., FIRAT PLASTİK Cd., VAKİT Sk., BAĞLAR 1 Cd., OKUL YOLU Cd., KAMELYA 3 Sk., KAFKAS Sk., KIŞLA Sk., KIRAÇ Sk., ÇAYIRLAR Cd., ÇAYIR Sk., ESKİ ÇATALCA YOLU Cd., TÜRKOBA 1 Cd., TÜRKOBA SINIR Cd., ŞÖLEN Sk., ŞİFA Sk., ŞEFKAT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32853-24284 24010 24282 24173 24157 24054 24326 24126 24383 24516 24327 24269 24340 24359)

- MERKEZ Mh., KAĞITHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32875-9073 T.M.)

- İSMETPAŞA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32903-28395)

- CEBECİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32904-28398)

- SİNANPAŞA Mh., YENİLİK Sk., IHLAMURDERE Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32905-3924)

- YAYLA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32906-28254)

- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., GAZİ MUSTAFA KEMAL Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32929-28898)

- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., GAZİ MUSTAFA KEMAL Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32930-28966)

- BEBEK Mh., ARİFİPAŞA Sk., CEVDETPAŞA Cd., TANBERK ÇIKMAZI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32951-3062)

- BEBEK Mh., ARİFİPAŞA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32952-3208)

- KÜLTÜR Mh., PALACI Sk., REŞAT NURİ GÜNTEKİN Sk., BEBEK Mh., YALI Sk., HÜSNÜ KORTEL Sk., AZİZ OGAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32953-3879)

- KÜLTÜR Mh., İPEK Sk., TÜRKSAN YOLU Sk., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., BEBEK Mh., BEBEKÖY Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında KEÇECİ PİRİ Mh., ÖMÜR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32954-3545)

- YENİKÖY Mh., AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33080-4140-4019)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1441/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32937-28850)

- RUMELİ HİSARI Mh., YAHYA KEMAL Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32961-5081)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KEMAL SUNAL Cd., TURNA Sk., SAZAN Sk., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., ORDU Cd., MİSKANBER Sk., KONAK Sk., NADİDE Sk., KARADENİZ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33007-332)

- BEBEK Mh., CEVDETPAŞA Cd., KAYALAR Sk., AŞİYAN YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32949-3877)

- CENNET Mh., ZAFER Sk., ZİYA GÖKALP Cd., 2.YAVUZ SELİM Cd., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., YEŞİLOVA Mh., SAYILI Sk., 6.KARANFİL Sk., KORUCU Sk., 5.KANARYA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32989-11656)

- YEŞİLOVA Mh., 5.ÇİMEN Sk., KAHRAMANLAR Cd., REYHAN Cd., 3.TUNA Sk., 3.GAZİ Sk., 5.DERE Sk., 1.ATİLLA Sk., SAKARYA Cd., DUMLUPINAR Cd., ÖKMEN Sk., 5.CAMİ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32990-11531-11040)

- FATİH Mh., İSTANBUL Cd., YENİ MAHALLE Mh., 3.ÇEŞME Sk., TÜRBE Sk., HATBOYU Cd., CENNET Mh., 610. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32993-11575-11650-11007)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KONAK Sk., KARADENİZ Cd., ORDU Cd., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., ÇİĞDEM 2 Sk., GÜL 1 Sk., TOMURCUK Sk., İREM Sk., TAVUKÇU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33008-604)

- ADNAN MENDERES Mh., ANADOLU Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., ATATÜRK Mh., BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., ÇİLİNGİR Mh., DURSUNKÖY Mh., DURUSU Mh., FATİH Mh., HARAÇÇI Mh., İMRAHOR Mh., İSLAMBEY Mh., KARLIBAYIR Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., NENEHATUN Mh., TAŞOLUK Mh., TERKOS Mh., YAVUZ SELİM Mh., YUNUS EMRE Mh., BAKLALI Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., KARABURUN Mh., TAYAKADIN Mh., YASSIÖREN Mh., YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33013-29798-28125-41617-41532-41974-29418-28555-28554-29060-29488-30506-28328-29896-28260-28174-30503-28805-28327-29349-29999-29350-28629-29092-28140-29585-28058-29586-28728-29657-28563-29439-29440-28681-28309-29251-28439-29097-28431-28800-29098-28639-29676-29372-28782-40006-28433-29373-29522-29024-28751-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-29733-28331-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29695-29414-29526-29525-29527-28153-28802-29404-29535-41339-29538-29102-28794-29528-29457-29849-29353-29643-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29787-29338-29529-29537-28556-29645-29646-29021-29536-29209-28446-29517-29083-29210-40005-29515-29426-29541-41991-29542-29596-41990-29892-29629-40735-28795-30509-28796-29105-29106-29897-29923-28262-29216-28261-28430-29597-28750-29101-29399-28443-28801-28763-40970-28982-29090-29841-29348-29354-28743-29207-28749-29664-29377-29700-29319-29556-29786-29549-29548-29087-28165-29545-40628-29544-29174-28461-28273-29411-28692-29701-29744-29712-28475-28477-29546-29785-28568-28348-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29624-29403-28792-28787-29468-29456-29081-28078-29587-41533-29539-28488-29910-29405-28275-29540-29419-29655-28820-29104-29020-29480-28225-29538-41534-29292-29265-28637-29334-29257-28669-29987-28146-29497-29621-28267-41998-29277-41997-29336-28680-40784-29839-41983-29208-28817-29211-41985-29431-29430-28786-41996-41995-28585-28578-29212-29945-29286-29595-29385-29384-29383-29382-29381-29380-41984-28785-29333-29400-40001-28440-29950-41986-29346-28879-40345-41095-29213-29989-40002-41219-29703-28948-29605-28877-40003-28878-29112-30514-40018-29299-28674-29031-29557-30508-28821-30505-28880-28722-29665-416354-41644-29571-29144-30516-28885-28560-29066-28855-28861-28870-28871-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28091-29971-28883-29576-29790-29975-29259-30513-29483-28385-28400-28971-29647-29256-28847-29870-28876-29060-41994-28230-29845-28543-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-41094-28651-28846-28441-28783-29289-28764-29868-29111-29660-29600-29717-41625-28790-28075-41626-28945-41627-28038-29376-)

- GÜNEŞLİ Mh., ANAFARTALAR Cd., ÖĞÜN Sk., FİLİZ Sk., YAVUZ Sk., AKGÜL ÇIKMAZI Sk., ENDAM Sk., ZAMBAK Sk., 11. Sk., AYÇİN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33067-31595)

- DEMİRKAPI Mh., GÜLHATMİ Sk., GONCA Sk., YONCA Sk., KASIMPATI Sk., ÇINAR Sk., BEGONYA Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33068-31498)

- ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33094-28045)

- KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33095-29018)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:30-13:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33122-28346)

- BASINKÖY Mh., BASINKÖY İSTANBUL Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33150-1673)

- NURİPAŞA Mh., 14/1 Sk., 62/1 Sk., 62/2 Sk., 62/2A Sk., 62/3 Sk., 62/4 Sk., 62/5 Sk., 62/6 Sk., 62/7 Sk., 63 Sk., 64/2 Sk., İSA YUSUF ALPTEKİN Sk., SÜMER Mh., 29/1 Sk., 29/10 Sk., 29/11 Sk., 29/12 Sk., 29/13 Sk., 29/2 Sk., 29/4 Sk., 29/9 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33111-1024)

- NURİPAŞA Mh., 14 Sk., 15 Sk., 22/1 Sk., 22/2 Sk., 22/4 Sk., 23 Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33113-1928)

- HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33097-9800,9581,9173,9336,9334,9335,9079,9171,9523,9316,9849 T.M.)

- FENER Mh., HARMAN PINAR Cd.DESİ Sk., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., KÖPRÜLÜ Cd.DESİ Sk., NEYZEN Cd.DESİ Sk., GÖKUN Cd., EĞRİÇİMEN Cd., HAKAN YILDIZ Cd.DESİ Sk., MEZARLIK Sk., FENER KAYNAK Sk., ERDOĞAN KAPTAN Cd.DESİ Sk., BOŞNAK HOCA Cd., ATA EREN Sk., ARAL Sk., DEMİRCİ Sk., BİBER MEHMET Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33115-25011-26046-25010-26091-25559-26253-26004-25980-25827-25857-25837)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.BEGONYA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33121-9435 T.M.)

- ADNAN KAHVECİ Mh., DAVUT PAŞA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33134-22408)

- AKÇABURGAZ Mh., 3136. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33138-22078)

- ATATÜRK Mh., 2214. Sk., 2218. Sk., 2226. Sk., 2217. Sk., 2216. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33141-27183)

- ESENTEPE Mh., 2960. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33143-28702 TM)

- AKÇABURGAZ Mh., 3102. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33144-27418)

- NURİPAŞA Mh., 12 Sk., 12/1 Sk., 13 Sk., 14 Sk., 14/1 Sk., 15 Sk., 16 Sk., 22 Sk., 22/1 Sk., 61/1 Sk., 61/2 Sk., 62/1 Sk., 62/2 Sk., 62/2A Sk., 63 Sk., 63/1 Sk., 63/2 Sk., 63/3 Sk., 63/4 Sk., 63/5 Sk., 64/3 Sk., İSA YUSUF ALPTEKİN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33110-1501)

- NURİPAŞA Mh., 11/5 Sk., 11 Sk., 13 Sk., 16 Sk., 22/2 Sk., 22/3 Sk., 22/4 Sk., 22/5 Sk., 22/6 Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33112-1718)

- SAHİL Mh., MARMARA Cd., KOCATEPE Cd., AYÇA Sk., ASMAGÜL Sk., DOKTORLAR Sk., ÇAVDAR Sk., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33132-21755-27296TM)

- AKÇABURGAZ Mh., 153. Sk., 3137. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33146-21161)

- CİHANGİR Mh., KAYALI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33153-21619 TM DEPAR :5)

- AKÇABURGAZ Mh., 153. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33152-21219)

- GÜLBAHAR Mh., AVNİ DİLLİGİL Sk., GAYRET Sk., SEBZECİLER Sk., ZİNCİRLİDERE Cd., GÜNDOĞAN Sk., BALABAN Sk., SÜTÇÜLER Sk., ŞEKERCİLER Sk., DERİN Sk., SALİH TOZAN Sk., BAHÇECİLER Sk., CEMAL SURURİ Sk., ESENTEPE Mh., AVNİ DİLLİGİL Sk., ZİNCİRLİDERE Cd., ŞAİRLER Sk., KESKİN KALEM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33154-9097 T.M.)

- YILDIRIM Mh., AVASKÖY YOLU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33156-8075)

- FATİH Mh., 262. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33158-18021)

- KUŞTEPE Mh., MESUT CEMİL Sk., TOMURCUK Sk., LEYLAK 1 Sk., YONCALI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33159-9639 T.M.)

- HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33161-20155)

- TALATPAŞA Mh., HAYAL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33126-9033 T.M.)

- TALATPAŞA Mh., ŞAHİN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33127-9519 T.M. İLGİLİ DEPAR, 9039 T.M. İLGİLİ DEPAR)

- MÜEYYETZADE Mh., KEMERALTI Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33128-3090)

- HÜRRİYET Mh., AKTAŞ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33130-31110)

- HÜRRİYET Mh., MARTI Sk., İSPİNOZ Sk., KUŞ Sk., ALBATROS Sk., TEPE Sk., KOTA Sk., 2206. Sk., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Mh., 581. Sk., 582. Sk., 591. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33131-20645TM 5-6-7.DP)

- MAVİGÖL Mh., AYSİMA Sk., HAMİYET Sk., MÜNTEHA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33174-29537-29538)

- FATİH Mh., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Cd., DİLEK Sk., SAİT FAİK ABASIYANIK Sk., NALAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33135-22100)

- BEKİRLİ Mh., ÇATALCA Cd., İNCİRLİ Cd., CAMİ KUYUSU Cd.DESİ Sk., GECEKUŞU Sk., AKINCIK Sk., TALİP ÇIKMAZI Sk., AYVAZ Sk., ÜNLÜ ÇIKMAZI Sk., BAHÇEDERE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33136-25013-26075 )

- FATİH Mh., BARBAROS 2 Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Sk., ALTIN Sk., MELİS Sk., ALİEFENDİOĞLU Sk., AÇELYA 3 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33137-22101)

- HADIMKÖY Mh., OMURTAK Cd., MURATLI Sk., TAKVİM Sk., ESENLER Sk., HİTİT Sk., FİDANLIK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33157-20599, 22611)

- OKLALI Mh., KESTANELİK Mh., SUBAŞI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33184-23066 23622 23212 23682 23183 23505 23363 23362 23147 23650 23671 23274 23447 23468 23213 23532)

- AKÇABURGAZ Mh., 3136. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33139-27227)

- GÖKALP Mh., 54/9 Sk., 58 BULVAR Cd., 52 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33140-1707)

- AKÇABURGAZ Mh., 3136. Sk., 3102. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33142-22912)

- KARTALTEPE Mh., BAHÇESARAY Sk., BAHARLI BAHÇE Sk., PELİNLİ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33147-1901)

- ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33148-28045 TM)

- KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33149-29018 TM)

- İMRAHOR Mh., TÜRKİYE Cd., AKMESCİT Sk., TAKA Sk., RUHSAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33164-28796-29210-40005)