31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 31 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KAHRAMAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE,ALTUNİZADE BAĞ,ASUDE,AYTEN,CELEBOĞLU,DÜĞMECİLER,ESMA SULTAN,KILIÇALİ,KÜME,ÇAVUŞBAĞI sk 09:00-16:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251504)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 122.,35.,HÜRRİYET,KANUNİ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2252901)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2274. sk 09:00-14:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251537)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2221/1.,2223.,2224.,F sk 09:00-13:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257399)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 1.SARMAŞIK,HOYRAT,YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY,ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah SÖĞÜTLÜ,YILDIZTABYA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256527)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 85/6.,85/7. sk 09:00-12:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256752)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah FESHANE,HZ. HALİD,ZALPAŞA sk / İSLAMBEY mah HZ. HALİD sk 13:00-16:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258674)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 251.,259.,277. sk 09:00-13:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259208)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986.,FATİH sk 09:00-13:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259219)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 853.,854. sk / KEMER mah KIŞLA sk 09:00-13:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258664)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ŞEHİT AHMET YILDIZ sk / SAHİL mah AKTOPRAK,ASMAGÜL,AYÇA,BAŞARAN,BEYAZLALE,CENK,DAĞÇİÇEĞİ,DOKTORLAR,HACİVAT,HASIR,HÜR,II. BEYAZIT,KADER,KAYIŞ,KUMRAL,KUŞKALE,KÖŞK,MARMARA,SAMANYOLU,SUNA PEKUYSAL,SÜLEYMAN GAZİ,YILDIZ,YİĞİTLER,ÇAVDAR,İBRİŞİM,İLKE,İNCİ,ŞANLI,ŞEMSİ TEBRİZİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2292. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259969)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!