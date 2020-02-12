Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 12 Şubat 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BOZKURT 1, EFELER 1, KAYANTAŞ, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 6., TAÇ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 201., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 216., 218., 220., 221., 222., 225., 226., 227. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 241., 255. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 200., 6/4., 6/5., 8/1., 8/2. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330768)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 108., 109., 110., 111., 112., 113., 117., 118., 125., 130., 132., 133., 154., 164., 177., 197., DEREBOYU 1, ESKİ PAZAR, HADIMKORU YOLU, KURT YOKUŞU ÇIKMAZI, KURTYOLU, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER, ŞEHİT İLHAN YURT sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU, Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Okul Caddesi,Kültür Sanat sokak oyak sitesi ve civarı 01:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342505)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, HÜSEYİN YILMAZ, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345130)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345117)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2671., 2679., 2680., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., AHMET HAŞİM, AYASOFYA, DENİZ, EYLÜL, MEHTAP, OCAK sk / OSMANGAZİ mah 2605., 2606., 2612., 2636., 2670., AHMET HAŞİM, AKREP, ALGÜL, AYASOFYA, AÇELYA, BAHÇIVAN, BAŞAK, BÜYÜK AYAZMA, EFELİK, HALİDE EDİP ADIVAR, ITIR, KARDELEN, KOVA, MADIMAK, ONBİRAY, PAPATYA, PAZAR, SARI PAPATYA, SILA, TERAZİ, TIRPAN, ÇELENK, İPEK sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah PİRİ REİS sk / YEŞİLKENT mah 1806. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345967)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah NAZLIHAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345207)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, BEDİR, BEREKET, BUĞDAY, BİRLİK, ERTUĞRULGAZİ, HENDEK, HÜRRİYET, KURTULUŞ, MÜCAHİT, NECİP FAZIL, RAHMET, UHUD, YILDIZ, ŞEHADET sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345964)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CAMBAZİYE KARAKOLU, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, HOBYAR MEKTEBİ, KARGI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI, SEYİT YAKUPHAN, SEYİT YAKUPHAN 1. ÇIKMAZI, ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ sk / CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, BOZACI ODALARI, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, EMİRLER ÇIKMAZI, ESKİ ARAPLAR, GÜZEL SEBZECİ, GÜZEL SEBZECİ ÇIKMAZI, HASEKİ KADIN, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI, HOBYAR, KASAPBAŞI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUYU ÇIKMAZI, TEKKE ÇIKMAZI, İPÇİ sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, AÇIKGÖZ, BEKÇİ HASAN ÇIKMAZI, BUCAK, BÂKİBEY, CERRAHPAŞA, CEVDETPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUKA, KÜÇÜK MÜHENDİS, KİMYON, MUCİT, MUCİT ÇIKMAZI, MÜNİFPAŞA, NAKŞİ, SELÇUK SULTAN, SUPHİPAŞA, TEVFİK FİKRET, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345306)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CESUR, DAMLA 1, DUYGU, KULA, MESUT, MUDANYA, OTAĞ, YİĞİT 2, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6. sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346299)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKTEPE, ARSLAN, DAMLA 1, KAPLAN , KARAAĞAÇLI, KUYULU, MELTEM, METİN, ORMANTEPE, YILMAZ 2, ZAFER 3, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9., İLBEY, ŞAFAK 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 576., 577., 578., AKTEPE, KUYULU, METİN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345311)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346303)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, ALAY, AYTEKİN, BAHARİYE, BAKIR, BUKLE, DAMLASAKIZ, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KURUÇEŞME, KÜLHAN, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MERMER, METEOR, MÜNEVVER, REYHAN, SULTAN FATİH, TEKİN, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ZİYA GÖKALP, ÖNER, ÖZVEREN, ŞULE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345335)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ARAS, KELKİT ÇAYI, MERİÇ, NİLÜFER ÇAYI, SEYHAN, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, ÇORUH sk 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345968)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 156., 157., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 166., 167., 168., 203., 42., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / UĞUR MUMCU mah 2255. sk / İSMETPAŞA mah 122., 123., 123/1., 124., 125., 125/1., 126., 127., 128., 153., GAZİ MUSTAFA KEMAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345328)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah GÜVERCİN, NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞA, BAŞLIK, BELEDİYE SİTESİ YOLU, BİLGİN, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NİSBETİYE, PETROL SİTESİ YOLU sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345118)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR sk / VATAN mah AKINCILAR, AR, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk 20:00-23:59 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346298)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347388)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1549., 1550., 1551., 1558., 1559., 1618. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347851)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah BÜYÜK ÇİFTLİK, HACI EMİN EFENDİ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, ŞAKAYIK sk 13:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345337)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-693, G-728, G-729, G-731, G-732, G-738, G-751, G-757, G-770, G-814, G-820, G-847, G-854, G-855, G-879, G-882, G-901, G-906, G-912, G-913 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347452)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah BEŞTEPE, BİLHAN sk / YENİKÖY mah ARSLAN, ATMACA, BAHADIR, CABİR ALİ , CANDAN, CEVAHİR, DAR, DERYA, DOĞUŞ, DURUSU-YENİKÖY, DİKKAYA, ECE, HİLİM, KAPLAN, KARAAĞAÇ, KINALIKUZU, KUBİLAY, KİRAZLI, MİMOZA, PELİKAN, POYRAZ, REYYAN, UZAK ÇEŞME, YENİKÖY, ÖZGÜRLÜK, İĞDE sk / İSLAMBEY mah YALÇINKAYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345373)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ARICI, ASİYE, ATAYURT, AYYILDIZ, CENGAVER, FATİH, FESTİVAL, GÜLAÇAN, HELAL, MENDERES, PEYAMİ SAFA, TEPELİK, TOPDEMİR, ULUHAN, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK, ÖZÇİÇEK, İNCİRLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345366)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-770, G-800, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-852, G-854, G-855, G-858, G-864, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-912, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347453)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347505)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YİĞİT sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1484., 1485., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., CAMİ YOLU, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah 49., 50. sk 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347509)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YİĞİT sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1493., CAMİ YOLU, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah 49., 50. sk 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347513)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3321., 3344., 3345., 3346., 3361., 3364., 3366., 3367., 3368., 3369., 3370., 3371., 3374., 3375., 3376., 3377., 3381., 3382., ÇINARÜSTÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348029)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347559)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, GÖKSEL, GÖKTEPE, KAHRAMAN, NUR, OSMANLI, ŞEREF sk / GÜVERCİNTEPE mah 5/1., ARIKAN, KARADENİZ, KAVAKLI, NUR, OSMANLI, PEYAMİ SAFA, RIHTIM, İLHAM, İPEKYOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348047)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1107., 15., AHMET YESEVİ, AKYÜREK, ALTUN, AYAZ, BUCAK, CUMHURİYET, ERTEKİN, FATİH, FERMAN, GÜL, KATMER, LODOS, MALAZGİRT, ODABAŞI, ORHANGAZİ, SADABAT, SEYREK, TOSUN, YAMAN, YILDIRIM, ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348052)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 31., AHMET YESEVİ, BEYTEPE, BOZTEPE, CUMHURİYET, FATİH, GAZİ, GÖZTEPE, GÜL, LÜTFÜ KIRDAR, ORHANGAZİ, UĞUR BÖCEĞİ, YEŞİLYURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347586)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 40., 41., 42., AHENK, AHMET YESEVİ, CUMHURİYET, ESİN, FATİH, GAZİ, GERGER, GÖKDEMİR, GÜL, GÜLER, GÜNER, KAYYUM, OBRUK, SABIR, SÜRMELİ, YEŞİLYURT, ÇİMEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347591)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234. sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347562)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1120., 1124., AKDOĞAN, BEYTEPE, BOZTEPE, CUMHURİYET, GÖZTEPE, GÜLER, GÜVEN ÇIKMAZI, LÜTFÜ KIRDAR, ONUR, ORHANGAZİ, SADABAT, UĞUR BÖCEĞİ, YEŞİLYURT, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, ŞENTEPE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347582)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1122., AKDOĞAN, ONUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347596)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 216. ÇIKMAZ, 218. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347549)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 216. ÇIKMAZ, 6. ÇIKMAZ, 9. ÇIKMAZ, MALAZGİRT sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347550)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BAŞKIR, BÜLBÜL, CANSIZ, CESUR, CİVAN, KADEM, KUĞU, LADİN, ÇAĞLA, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347922)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BAŞAK, GÜL, HİLAL, KAFKAS, SAFA, SÖYLER, YUNUS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348027)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347556)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÜFTE sk / HAMİDİYE mah ANADOLU, ARİFE, BAŞAK, BİLEK, ESER, GONCA, GÜL, HİLAL, KAFKAS, OSMANGAZİ, RUMELİ, SAFA, SARE, SÖYLER, TEPEÜSTÜ, YUNUS, ÇAĞRI sk / MERKEZ mah MEKTEP sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348030)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/1., 1328/2., 1614., 1615., 1616., 1617., 1618., 1619., 1619/1., 1620., 1620/1., 1621., 1621/1., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347510)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 804., 805., 805/1., 806., 806/1., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 813/1., 813/2., 821., 824., 827., 915., 916., 928., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347512)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347682)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, CELALİYE, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, PIRLANTA, SERDAR, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347689)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah AHMET CEVDET İKDAM, KARAAĞAÇ, RAUF DENKTAŞ, TEYYARECİ SAMİ UÇAN, ÇINAR sk // 11:15-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348084)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- BASINKÖY mah AHMET CEVDET İKDAM, ATAYURT, BİLGİLİ, DERYA ÖNÜ, ELİF, EMRE, GÜLÇİÇEĞİ, LEYLAK, ONUR, PERİHAN, PLEVNE, TEYYARECİ SAMİ UÇAN, VALİ KONAĞI, ÖZER, ŞEBNEM sk / 15:45-17:15 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348090)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALPTEKİN, BOZOKLAR, HOŞSADA, MUŞTA, OKÇULAR, TİBET, ULUBATLI, VANİLYA, YENİYOL, ZENCEFİL, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349898)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah ÇEKMECE YOLU sk / ŞENLİKKÖY mah CUMHURİYET, EKŞİ NAR, ERDEMLİ, HANIMELİ, IŞIK, MERCAN, NUR, YAPRAK, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN, ŞEHİT İLHAN YALÇIN sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348081)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah ATAYURT, GÜLÇİÇEĞİ, GÜLİSTAN, HAT ÜSTÜ, LEYLAK, SÖZER, TEPE, VALİ KONAĞI, ÖZER, İSMAİL CEM sk / 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348088)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYAZMA, 1.AYDIN, 1.CAN, 1.CANAN, 1.CEVİZ, 1.DERYA, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.GONCA, 1.KAHRAMAN, 1.KALE, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.MARTI, 1.MİMOZA, 1.NİLÜFER, 1.PINAR, 1.SEDİR, 1.TOMURCUK, 1.ÇELİK, 1.ŞEBNEM, 10.GÜL, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KARTAL, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.SÖĞÜT, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, 3.GÜRGEN, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 3.YAKUT, 3.ZAMBAK, 4.DEFNE, 4.ÇİMEN, 5.MENEKŞE, 5.SÜMBÜL, ALANCIK, ALTKÜME, ARDINÇ, AVŞA, BENTLER, BORA, BURGAZ YOLU, BİRLEŞİK, CEBECİ, CUMHURİYET, DARI, DEMET, DOLUNAY, DİŞBUDAK, EBRU, FİDAN, GÖKNAR ÇIKMAZI, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HARMANLAR, HAYAL, HAYAT, HİLAL, ILGIN, KABAN, KADİFE, KEMER BOYU YOLU, KILINCI GÖL, KUMLUGEÇİT, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, LALEZAR, LAVANTA, MELİSA, MEMBA, MISIR, MİS, NAKIŞ, OKURLAR, OVA, OVACIK, PANAYIR ÇAYIRI, PIRLANTA, PLATO, PİRAMİT, RABİA, RUMELİ, SALKIM, SERA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TURKUAZ, TÜLAY, TÜRKMEN, YOLCU, YUMAK, YÜCEL, ÇALIŞKAN, ÇAM, ÇAMLICA, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İRİS, İSTANBUL, ŞİFA sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BILDIRCIN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348836)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, LEMAN, NİLÜFER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348240)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, BAYIR, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349960)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ATILGAN, ATLI, AYAN, AZİM, DEVRAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349961)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, NİZAM, PELİN, SENA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348243)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, CESUR, CEVHER, CİHANGİR, DOĞAN, DÖNENCE, KAĞITHANE BARBAROS, NATO, ÇALIŞKAN, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, İBNİ SİNA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349925)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BADE, BADEM, BESTEKAR, BORA, GÖKDOĞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349942)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, UZUN BAYIR, İMRAHOR cad. / ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, KANARYA, MEHTAP, MERCAN, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER, İMRAHOR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349946)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah DEREİÇİ BORSA, DERKA, MEHTAP, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349948)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah KANARYA, MEVLANA, YENİ UFUK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349956)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349957)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKSEV, ALTINBAŞAK, ASAF, BAŞKIR, BÜLBÜL, CAN, CANSIZ, CEFAKAR, CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAD, CİHAN, CİHANGİR, CİVAN, DENİZCİ, DOĞAN, DÖNENCE, DİLEK, EFENDİ, KADEM, KAĞITHANE BARBAROS, KEKLİK, KUĞU, LADİN, MURAT, NATO, OĞUZELİ, SIRMALI, SOYLU, SİTE, TURNA, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇAMLIBEL, ÇAMÖZÜ, ÇARDAK, ÇARIKÇI, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇAVDAR, ÇAYKARA, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLA, ÇEKİMSER, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINARLI, ÇIĞIR, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, ÜZÜMBAĞI, İBNİ SİNA, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, ŞADIRVAN sk / SULTAN SELİM mah BESTEKAR, BULUT, BUYRUK, BUĞU, KAĞITHANE BARBAROS, ÖZVERİ sk / TELSİZLER mah BENEK sk / ÇAĞLAYAN mah VATAN sk / ŞİRİNTEPE mah AKSÖĞÜT sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349962)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTAN, HUDUT, VURAL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ARİF, HUDUT, KÖRFEZ sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA, VEFA POYRAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348244)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, GÜNEY 2, KÖZ, NAR ÇİÇEĞİ, ÇİĞDEM, İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348247)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NİLGÜN, AKDENİZ, ALİBEY , ARKIN, AYTÜL, BAKİ, BİRSEN, DİLEK, EMEL, EREN, FİGEN, GÜLŞEN, GÜZİN, KASIMPATI, MİHRİBAN, MİMOZA, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜHRE, ZÜLÜF, ÖZNUR, İLKE, İĞDE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, DESTAN, ECE, GAMZE, HİMMET, KORU, KUBAN, LİSE, OSMANPAŞA, ÇINAR, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah AKİF, ALAPINAR, ALAÇAM, ALPER, ALTUĞ, ALÇİN, ALİBEY, ANZER, ARALIK, ARI, ARTI, AS, AYDEMİR, AYLİN, AYYÜZLÜ, BAL, BALSUYU, BARIŞ, BEDİR, BEHRAM, BENNUR, BEYAZGELİNCİK, BİRGÜL, BİRSEN, CANSU, CEMAL, DARGIN, DENİZ, DORUK, DRAM, DİKİLİTAŞ, DİYAR, EMRAH, EMİN, ERDİNÇ, ERGÜN, ERHAN, EYÜP SULTAN, EĞRİÇINAR, FEDAKAR, GÜNEY, GÜVEN, HASRET, HAVADAR, HEYBETLİ, HÜSNÜHAL, KANLICA, KAPTANPAŞA, KARADUT, KARANFİL, KARASU, KARDEŞLER, KASIM ÇIKMAZI, KINA, KISMET, KUBAN, KUTLU, KÖPRÜ, LEYLAK, MALKOÇ, MALTA, MENEKŞE, MESKEN, MEYAN, MUTLUCAN, MİMAR, MİS, NADİDE, NAR ÇİÇEĞİ, NASİP, NURAY, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, PETEK, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SEZGİN, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜMBÜL, SÜSLER, TAHİR, TUĞÇE, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ZAMAN, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇEMEN, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZELLER, ÖZEN, ÖĞÜT, İSMET, ŞAİR NİGAR, ŞECAAT, ŞEHİT MUSTAFA BURCU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348242)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR, KANARYA 1, LALE 2, MERİÇ 1, SAKARYA, UFUK, YİĞİDO sk ,GÜLİZAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348238)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, EFE, EZGİ, NİZAM, TEPEÜSTÜ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk , ALP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348204)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÜFTE sk / HAMİDİYE mah ARİFE, ESER, GÜL, SAFA sk DİLEK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348206)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEMET, DEREBAŞI, GÖLBAŞI, SALKIM, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ÇAMOLUK, İZZETPAŞA sk / ÇAĞLAYAN mah TAŞOCAĞI, ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348221)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, ŞAHADET CAMİİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348223)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, MENEKŞE, OK, YENİYOL, ZAKKUM, ZÜMRÜTTAŞI sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ETİBANK, LARA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348236)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, AKKUŞ, ARKA, ATALAR, AYDIN, BAYSAL, BEKTAŞ, DEREBOYU, DEREİÇİ, DERVİŞ, DURU, DİKMEN, DİNÇER, FEDA, GÜRHAN, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, ITIR, KARAHAN, KASIR, KAVAKLI, KERİM, KUDRETLİ, MEKİK, MESCİT, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, ZAMBAK, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2350109)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU, ÇIKMAZ, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.KEKİK, 1.KUMRU, 1.LEYLAK, 1.SEVİNÇ, 1.ÇAKMAK, 1.ÇAMLIK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.FİLİZ, 2.KESTANE, 2.KÜLTÜR, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 4.NEŞE, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AHİ, ATA, AY, AYHAN, AYIŞIĞI, BAHÇEKÖY, CENDERE YOLU, DELEN, DERE, DEVRİM, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, HAMİDİYE, IŞIK, KARTAL, KEREM, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, REYHAN, TARÇIN, TEVFİK EFENDİ, YAKUT, YAPRAK, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇAPA, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İMAM HASAN, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ORKİDE, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, 5.GÜL, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BAL, BARTU, BEGONYA, BOZKURT, DAL, DAVUTPAŞA, DİLARA, DİSPANSER, EFE, ELİF, ERKAM, FINDIK, FIRAT, FIRIN, GÖKŞİN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, GÜMÜŞ, HASIR, ITIR, IŞIK, KAKTÜS, KARAÇAM, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KEMER, KIRAÇ, KISMET, KIZILÇAM, KORU, KUBİLAY, KUMSU, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, MERSİN, MİHMANDAR, NEYZEN, NİDA, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SARE, SELANİK, SEZER, TAYFUN, TUNÇ, YALÇIN, YILMAZ, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, İNCİ, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349866)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah ALİBEY sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, CEYLAN, ECE, EMEL, GAMZE, GÖNÜL, HİMMET, KARAMEŞE, KEMERBURGAZ, OSMANPAŞA, PINARALTI, ZARİF, ÇINAR, ÇİM, ÜNLÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348241)