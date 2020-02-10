Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 10 Şubat 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2016., FATİH, OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk / FATİH mah 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 709., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329913)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BİRLİK, HUZUR, KERAMET, MEHTER, MEKTEP, MERHAMET, MUZAFFER, NECİP FAZIL, NEZAKET ÇIKMAZI, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, VEDA, ŞEVKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336516)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 570., 574., 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 584., 610/1., 632., 638., 639., 640., 649., 651., FATİH, GALERİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340224)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342504)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ANAFARTALAR sk / İSTASYON mah 1421. sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345103)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2450., 2450/1., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / GAZİ mah 1414. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2344387)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BOZDOĞAN, ERENLER, FLORYA, KUĞU KUŞU, SARI ASMA, ÜVEYİK, ŞAKRAK KUŞU sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2344168)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, HATBOYU, MANOLYA, ÇINAR sk 09:30-17:30 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2343734)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, FENER KAYNAK, FENERBAHÇE, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SISKA, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2343725)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah ÇAYIR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345113)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ALİPAŞA CAMİİ AVLUSU, AĞABABA, AĞABABA ARALIĞI, AĞABABA ÇIKMAZI, DEĞİRMEN 1., ESEKAPI, ESEKAPI ARALIĞI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, TÜTÜNCÜZADE sk / HASEKİ SULTAN mah ATİK MEDRESESİ, ATİK MEDRESESİ ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, PAZVANT sk / MEVLANAKAPI mah SİLİVRİKAPI sk / MUHSİNE HATUN mah ÖRDEKLİBAKKAL sk / SEYYİD ÖMER mah ALİ ŞİR NEVAİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, SİLİVRİKAPI, TAŞKÖPRÜLÜZADE, YAPAĞI sk / SİLİVRİKAPI mah KUVA-Yİ MİLLİYE, SERDENGEÇTİ, SIRMAKEŞ, SİLİVRİKAPI, TAŞDELEN, VİDİN, ÇEVRE TİYATROSU, ÖKSÜZCE CAMİİ, İLK MEKTEP sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2344794)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YENİ BAHAR, ÖZLEM sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345104)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/A, 103/D, 125., 127., 128., 130., RAUF DENKTAŞ sk / SEYİTNİZAM mah G/4., G/5. sk / TELSİZ mah KARDELEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2344456)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES sk / BATTALGAZİ mah AYASOFYA, BÜYÜK YONCA sk / OSMANGAZİ mah 2601., 2602., 2604., 2606., 2607., 2608., 2609., 2611., 2614., 2616., 2617., 2618., 2619., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2661., 2662., AHMET HAŞİM, ALGÜL, ARI, ARSLAN, ASLANAĞZI, AYASOFYA, AÇELYA, AŞIK, BAHAR, BAHÇE, BARAN, BARIŞ MANÇO, BAŞAK, BESTE, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, DERYA, DESTAN, EFELİK, EGE, ESEN, FESLEĞEN, GAZİ, GELİN, GÜFTE, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, GÜVEN, HALİDE EDİP ADIVAR, HATMİ, HAZAN, HERCAİ MENEKŞE, ITIR, KAKTÜS, KAMERYA, KARDELEN, KOVA, KOVAN, KÖKSAL, KÜPE ÇİÇEĞİ, KÜÇÜK AYAZMA, LAVANTA, LİLYUM, LİTYUM, MADIMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MISRA, MORMENEKŞE, NEZİH, OVA, OYA ÇİÇEĞİ, OĞLAK, PAPATYA, PETEK, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, SERA, SERDAR, SILA, TAÇ, TEKİN, TERAZİ, TUNA, UTKU, VATAN, YASEMEN, YAY, YENGEÇ, YEŞİLDAĞ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇELENK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, ÜÇGÜL, İKİZLER, İLGİN, ŞAFAK, ŞEBBOY, ŞEN, ŞUMNU sk / İSTİKLAL mah GÜLHATMİ sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345900)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- ÇAKIL mah EGENUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345173)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah CAFER, GÜZELDERE sk / SULTAN SELİM mah BAKAY, BAYRAKTAR, BAĞIMSIZ, BEREKET, BESTEKAR, BOSTANCI, BOYRAZ, BURGAZ, BURÇAK, BİLGİN, BİLLUR, DUMAN, EBABİL, GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE, MELİK, TOPALOĞLU, TUNA, YASEMİN, ZAFER sk / YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE, UÇKU, ŞEKER, ŞENKAL sk / ÇELİKTEPE mah ALACA, ALPTEKİN, BABA İSHAK, BAHARİYE, BAYIR, BERGAMA, BOZOKLAR, BOĞAZKESEN, CANDAR, CEYHAN, DAR, DEFNENAZ, EVREN, EYALET, FİGEN, GAYRETLİ, GEDİZ, GEDİZ ÇIKMAZI, GEYLANİ, GÖL, GÜLBAHÇE, GÜNYAMAÇ, GÜRDAL, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HARZEM, HATMİ, HAYIRLI, HOŞSADA, HÜRMET, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, KANCA, KANUNİ, KARAŞAHİN, KARTANESİ, KIVILCIM, KIVILCIM ÇIKMAZI, KIYIBOYU, KUBİLAY, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MESUDİYE, MEVLÜT BAKIRTAŞ, MUTLU, MUŞTA, NANE, OKÇULAR, OZAN, PAŞAZADE, SELİM, SUADİYE, TİBET, ULUBATLI, UTKU, VANİLYA, YENİYOL, YILDIRIM BEYAZIT, YUVA, ZENCEFİL, ÇAKIR, ÇEMENZAR, ÇİÇEK, ÖZLEM, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR, İLHANLAR, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK, ŞEREFE sk / ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ACIYONCA, ADA, ADAŞ, ADEM, ADİL, ADİLE, AHENK, AKAN YILDIZ, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYAZI, AKÇA, AKŞAM, AKŞEN, ALEMDAR, ALKAN, ALKAN ÇIKMAZI, ALTINDAL, AMAÇ, AMBER, ANAYURT, ANIT, ANT, ARDA, ARDAHAN, ARDIÇ, ARMAĞAN, ARİF, ASALET, ASIM, ASLANLI, ASUMAN, ASİL, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYAN, AYARCI, AYDAN, AYDIN KÜMESİ, AYDINLIK, AYKUT, AYLA, AYSİMA, AYÇİÇEĞİ, AZMİ, AZİM, AZİM ÇIKMAZI, AZİZ, AÇELYA, AĞAÇLI, AŞKIN, AŞİYAN, BAHARÖZÜ, CANSEV, CENGİZHAN, DE 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345273)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜZELDERE sk / SULTAN SELİM mah BAKAY, BAYRAKTAR, BAĞIMSIZ, BEREKET, BESTEKAR, BOSTANCI, BOYRAZ, BURGAZ, BURÇAK, BİLGİN, BİLLUR, DUMAN, EBABİL, GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE, MELİK, TOPALOĞLU, TUNA, YASEMİN, ZAFER sk / YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE, UÇKU, ŞEKER, ŞENKAL sk / ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ACIYONCA, ADA, ADAŞ, ADEM, ADİL, ADİLE, AHENK, AKAN YILDIZ, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYAZI, AKÇA, AKŞAM, AKŞEN, ALEMDAR, ALKAN, ALKAN ÇIKMAZI, ALTINDAL, AMAÇ, AMBER, ANAYURT, ANIT, ANT, ARDA, ARDAHAN, ARDIÇ, ARMAĞAN, ARİF, ASALET, ASIM, ASLANLI, ASUMAN, ASİL, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYAN, AYARCI, AYDAN, AYDIN KÜMESİ, AYDINLIK, AYKUT, AYLA, AYSİMA, AYÇİÇEĞİ, AZMİ, AZİM, AZİM ÇIKMAZI, AZİZ, AÇELYA, AĞAÇLI, AŞKIN, AŞİYAN, BAHARÖZÜ, CANSEV, CENGİZHAN, DENGE, DEVRAN, ECDAD, FATİH, GÜLŞAH, GÜMÜŞHANE, GÜNDAY, GÜZELDERE, KAMER, KAVİM, KAĞITHANE BARBAROS, LOKMAN, MEVLANA, NURTANESİ, OKUR, PAŞAKÖY, PLEVNE, SARIÇAM, SERHAT, SUSAM, ZAFER, ÖZER, İTİBAR, ŞAHANE, ŞEHİT HİLMİ KAYA ÇIKMAZI, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah SUSAM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345282)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah İMRAHOR sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345304)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346180)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BODUR, SEMERKANT sk / ÇELİKTEPE mah ALTIN, ARPACIK, ASMALI, BAŞARI, BODUR, BURAK REİS, DERCAN, ELÇİ, ELİF, GÜLCAN, GÜLÇİN, HALİM, HAYAT, IŞIK, KAHRAMANLAR, KIYIBOYU, KUBİLAY, MOHAÇ, PİRİ REİS, SEMERKANT, SULTAN MURAT, TUNABOYU, TURGUT REİS, VARDAR, ZİYAPAŞA, ÇALDIRAN, ÇAĞ, ÖZVER, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345250)

- - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 101., 102., 11., 110., 180., 22., 8., 9., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / SAADETDERE mah 7., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, ORKİDE sk / TURGUT ÖZAL mah 22. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346181)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah DOLMABAHÇE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLDEREN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, MADALYA, YOKUŞ, ZÜBEYDE sk 02:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345309)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, KAKTÜS, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346307)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah GÜLPERİ, GÜLSEVER, MAVİGÖL, NURSEDA, ORHANİYE, YERLİ, YILDIZBOSTANI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345353)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 7.LALE, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BEGONYA, BOZKURT, DAL, FIRAT, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346300)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADİL, ARIKAN, ATA, DEMİR , GÜMÜŞLÜK, HÜRRİYET 1, KORKMAZ , MEHMETÇİK 1, MERCAN, MESUT, MİMAR SİNAN, SAKIP SABANCI, ULUGAZİ, YAVUZ 2, YEŞİLIRMAK, ŞENLİK sk / SOĞANLI mah AVŞİN, AŞİYAN, HACIALİ, KAMER, MENTEŞE, MİMAR SİNAN, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK, ŞENER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345305)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk / SİYAVUŞPAŞA mah AY ÇIKMAZI, EMEK, IRMAK, KARANFİL, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PINAR, SÜMBÜL 1, YAPRAK, YAPRAK ÇIKMAZI, ZEYTİNLİK, ÇAVDAR, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345307)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU, AKÇAY, ALARA, DALAMAN, EŞEN ÇAYI, FIRAT, GÖKSU, SAKARYA, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, YEŞİLIRMAK, ÇORUH sk, PORSUK SK, 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345157)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.KIRLANGIÇ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346061)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, ALAY, AYTEKİN, BAHARİYE, BAKIR, BUKLE, DAMLASAKIZ, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KURUÇEŞME, KÜLHAN, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MERMER, METEOR, MÜNEVVER, REYHAN, SULTAN FATİH, TEKİN, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ZİYA GÖKALP, ÖNER, ÖZVEREN, ŞULE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345331)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346301)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, BİBERİYE , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, TOPRAKÇI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345317)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 651., 653. sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ, GALERİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345329)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 519/1., 540/1., 540/2., CEBECİ, HACI SALİH EFENDİ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346385)

- İSTANBUL SULTANGAZİ 50.YIL MAH. 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346392)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah ATLI ASES, AĞA DERESİ, AŞIKLAR, DEREOTU, DUVARCI ADEM, FARABİ, FINDIKLI, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, KAPANCA, KARACA, KERESTECİ RECEP, KÜÇÜK DUVARCI, MACAR ARALIĞI, MISIR BUĞDAYI, PAŞA BAKKAL, TAKSİM ÇEŞMESİ, TAVLA, TURAN sk / KOCATEPE mah AŞIKLAR, DUVARCI ADEM, FARABİ, TAKSİM ÇEŞMESİ, ÇAYLAK sk / ÇUKUR mah TARLABAŞI sk / ŞEHİT MUHTAR mah ALTIN BAKKAL, BASMA TULUMBA, CEVZA, DOĞRAMACI ŞAKİR, FARABİ, FINDIKLI, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, KAPANCA, KERESTECİ RECEP, NEFTİ, PELESENK, TAKSİM FIRINI, TAKSİM YAĞHANESİ, TAVLA, TURAN, YOĞURTÇU FAİK, ÇORBACI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345345)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345332)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 160/1., 161., 169., 170., 171., 174., 176., 177., 178., 179., 180., 182., 183., 30., 32., 33., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU, ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346389)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk / PAZARİÇİ mah AYBENİZ, BURCU, DERE, KAYNAR, SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah AYBENİZ, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345323)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 921., 922., 923., 925., 953., BAHÇE YOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347250)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347261)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 244. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347540)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah MALAZGİRT sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347542)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ / ŞENLİKKÖY mah ADAKALE, BUDAK, ECELER, KONAKLI, MAHİRLER, OTLUKBELİ, ÜLKEM sk // 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347652)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDULLAH ÇAVUŞ, ABDÜLLATİFPAŞA, KÜÇÜK LANGA, KÜÇÜK LANGA ARALIĞI, MANASTIRLI RIFAT, NAMIK KEMAL, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, ÂSIMBEY sk 13:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347946)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ŞENLİKKÖY mah ALTI EKİM, GERMEYAN, HARMAN, KARANFİL ÇİÇEĞİ, KONAKLI, ORMAN, ÇİFTLİK, İMBAT sk // 16:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348063)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ/ ŞENLİKKÖY mah KIR, KIRSERDAR, KONAKLI, MAHİRLER, OTLUKBELİ, SAÇI, ÜLKEM sk // 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348056)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah KIR, KIRSERDAR, MAHİRLER, OTLUKBELİ, SAÇI sk 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348058)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.ATATÜRK, 1.HANIMELİ, 1.PLEVNE, 1.UĞUR, 1405. ÇIKMAZ, 2.GELİNCİK, 2.MUTLU, 3.CAMİ, 3.DERE, HASANPAŞA, KUMRU, MİLLET, ORDU, TRAFO, ŞİRİN sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347719)