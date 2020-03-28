Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 28 Mart 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-EŞKİNOZ CD,143 SK,140 SK,139 SK 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2407776)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / BAHÇEKÖY YENİ mah PUSULA sk / EMİRGAN mah EMİRGAN ÇEŞMESİ, HEKİM TAHSİN, KALAMIŞ, KORU YOKUŞU, KORU YOLU., SAKIP SABANCI sk / YENİKÖY mah DOKTOR CEVAT KERİM İNCEDAYI, KÖYBAŞI, NAR ÇİÇEĞİ, İSTİNYE İSKELESİ ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah ADASU, ALINTERİ, ASIM BABA ÇIKMAZI, BALYEMEZ ÇIKMAZI, BAYIR ÇIKMAZI, BOSTAN KORU ÜSTÜ, BOSTAN ÜSTÜ, BOĞAZİÇİ, DERE., DEREBOYU., DOKTOR CEVAT KERİM İNCEDAYI, DOKTOR HİLMİ ALANTAR, DOKTOR NURETTİN CANKAT, DOKTOR NİHAT REŞİT, ESKİ HARMANLAR, HAMAM, HAMAM ÜSTÜ, HAVUZLU BOSTAN, KAYIKÇI HÜSNÜ, KORU, KURŞUNLU, MAHMUT ÇAVUŞ, MEHMET ŞÜKRÜ, MEHTER, MEKAN, MENZİL ÇIKMAZI, METANET ÇIKMAZI, MEZARLIK ÜSTÜ, MISRA, MÜJDE ÇIKMAZI, NADİDE ÇIKMAZI, NAME, ORTAKÇI ÇIKMAZI, OZAN ÇIKMAZI, PİKNİK, RESSAM HİKMET ONAT, SARIYER, TÜRKÜ, YEŞİLCE ÇIKMAZI, ÇAKIROĞLU ÇIKMAZI, ÇAPARİ, ÇAYIR, ÇAYIR MAHALLESİ, ÇİLEKLİ, ÇİM ÇIKMAZI, İSMAİL GALİP ERCAN, İSTİNYE, İSTİNYE CAMİ, İSTİNYE İSKELESİ ÇIKMAZI, ŞEHİT CAVİT UÇAN, ŞEHİT HALİL İBRAHİM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2411146)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah HOCA AHMET YESEVİ, KUZEY, MURAKIP, YENİYOL sk 01:00-02:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415530)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2632., GENÇ OSMAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415491)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR sk / VATAN mah 29 EKİM, AKINCILAR, AR, ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415728)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DERE, KÜÇÜK BAHÇE sk / MEŞRUTİYET mah HALASKARGAZİ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416729)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞIMSIZ sk / YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, KORE ŞEHİTLERİ, MATBUAT, MİTHAT ULU ÜNLÜ, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ, ŞENLİK sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416752)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah , MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BULVARI 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416705)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416716)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416742)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- BARCO TEKSTİL 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415846)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇATALCA-İSTANBUL YOLU 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415953)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah K. BAĞLAR MEVKİİ, TERAKKİ, TEZ sk / OSMANİYE mah CİCİ, KÖY ALTI, LALECİK, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ÇOBAN ÇEŞME, ŞENGÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2417374)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah HACI İSA BOSTANI sk / CERRAHPAŞA mah ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah CAMBAZİYE MEKTEBİ, ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ, GÜZEL ÇALGICI, HATUNİYE CAMİİ, KASAP 1., KEHRİBAR, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sk 09:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416786)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADALET, ARDIÇ, BERKER, BÜLBÜL, DENİZKÖŞKLER, HÜRRİYET, REŞİTPAŞA, SÜLÜN, ÇAVUŞOĞLU, İLKEM, İREM, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418320)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 1.MENEKŞE, 2.LALE, 712., AKKAVAK, AŞIK VEYSEL, SAKIZAĞACI, YEŞİLÇAM, ÇİĞDEM sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416307)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADNAN MENDERES VATAN, BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU, EMECE, EMİN MOLLA, ETHEM EFENDİ, ETHEM EFENDİ ÇIKMAZI, FATMA SULTAN CAMİİ, KAHALBAŞI, KAYNATA, KOLTUKÇU TAHİR, KUYULU ÇIKMAZI, MARİFETNAME, SULUKULE, UN DEĞİRMENİ, URBAN, ŞEYHÜLİSLAM sk 12:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2417279)