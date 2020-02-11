Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 11 Şubat 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk / YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329765)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2005., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2079., 2081., 2082., 2085., 2096., 2152., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, D, I, ORHAN GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2344436)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 3.GÜMÜŞ, BALIKÇI BAKKAL, KIRKMERDİVEN sk / İSLAMBEY mah BALIKÇI BAKKAL, BÜLBÜLDERE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah İHSAN ÇIKMAZI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2343662)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, HASEKİ, HASEKİ KADIN, TEKKE ÇIKMAZI, VEZİR ODALARI, İPÇİ sk / EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI sk / HASEKİ SULTAN mah ADAK, AÇIKGÖZ, BÂKİBEY, CEVDETPAŞA, DARÜŞŞİFA, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HASEKİ KADIN YAĞHANE ÇIKMAZI, HATİP NACİ, MEHTER, MOLLA CAMİİ, MÜNİFPAŞA, SAMİPAŞA, SELÇUK SULTAN, SUPHİPAŞA, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk / MOLLA GÜRANİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2344811)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI, HUCCET, HURİ, KÖPRÜLÜZADE, SEYYİD ÖMER CAMİİ, VEZİR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2344795)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah AKAR, KORU, UYGUR, YAZGÜLÜ, YENİ BAHAR, ÇAYIR, ŞEHİT KORHAN ZAĞRALI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345110)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ, YENİ BAHAR sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345114)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2605., 2606., 2612., 2636., ALGÜL, AÇELYA, BAHÇIVAN, BÜYÜK AYAZMA, HALİDE EDİP ADIVAR, ITIR, KARDELEN, MADIMAK, ONBİRAY, PAPATYA, PAZAR, SARI PAPATYA, TIRPAN, ÇELENK sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah PİRİ REİS sk / YEŞİLKENT mah 1806. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345907)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜZELDERE sk / SULTAN SELİM mah BAKAY, BAYRAKTAR, BAĞIMSIZ, BEREKET, BESTEKAR, BOSTANCI, BOYRAZ, BURGAZ, BURÇAK, BİLGİN, BİLLUR, DUMAN, EBABİL, GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE, MELİK, TOPALOĞLU, TUNA, YASEMİN, ZAFER sk / YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE, UÇKU, ŞEKER, ŞENKAL sk / ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ACIYONCA, ADA, ADAŞ, ADEM, ADİL, ADİLE, AHENK, AKAN YILDIZ, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYAZI, AKÇA, AKŞAM, AKŞEN, ALEMDAR, ALKAN, ALKAN ÇIKMAZI, ALTINDAL, AMAÇ, AMBER, ANAYURT, ANIT, ANT, ARDA, ARDAHAN, ARDIÇ, ARMAĞAN, ARİF, ASALET, ASIM, ASLANLI, ASUMAN, ASİL, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYAN, AYARCI, AYDAN, AYDIN KÜMESİ, AYDINLIK, AYKUT, AYLA, AYSİMA, AYÇİÇEĞİ, AZMİ, AZİM, AZİM ÇIKMAZI, AZİZ, AÇELYA, AĞAÇLI, AŞKIN, AŞİYAN, BAHARÖZÜ, CANSEV, CENGİZHAN, DENGE, DEVRAN, ECDAD, FATİH, GÜLŞAH, GÜMÜŞHANE, GÜNDAY, GÜZELDERE, KAMER, KAVİM, KAĞITHANE BARBAROS, LOKMAN, MEVLANA, NURTANESİ, OKUR, PAŞAKÖY, PLEVNE, SARIÇAM, SERHAT, SUSAM, ZAFER, ÖZER, İTİBAR, ŞAHANE, ŞEHİT HİLMİ KAYA ÇIKMAZI, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah SUSAM sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345291)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah, ON EVLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345179)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah NAZLIHAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345183)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADİL, ARIKAN, ATA, BEYZADE, BİZİM, CESUR, DEMİR , GÜMÜŞLÜK, HÜRRİYET 1, KORKMAZ , MEHMETÇİK 1, MELTEM, MERCAN, MERT, MESUT, MESİRE, MUDANYA, MİMAR SİNAN, OTAĞ, SAKIP SABANCI, SEVİL, ULUGAZİ, URBAN, YAVUZ 2, YENER, YEŞİLADA, YEŞİLIRMAK, YİĞİT 2, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 3., ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6., ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9., ŞENLİK sk / SOĞANLI mah AVŞİN, AZİZLER, AŞİYAN, CAHİT SITKI TARANCI, GÜR, HACIALİ, HALİDE EDİP ADIVAR, KAMER, KAYA 2, KIBRIS, MENTEŞE, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİMAR SİNAN, NECATİ ÜÇLER, NECATİBEY, NECATİBEY 1, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAYLA, YAYLA DEMET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAR 1, ÖZÇELİK, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN, ŞEHİT OSMAN YILDIZ, ŞENER sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345308)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce Karaağaç mah SIRTKÖY, bulvarı 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346196)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU, AKÇAY, ALARA, ARAS, BAKIRÇAY, BALABAN DERESİ ÇIKMAZI, DALAMAN, EŞEN ÇAYI, FIRAT, FİLYOS, GEDİZ, GÖKSU, HARŞİT ÇAYI, KELKİT ÇAYI, MERİÇ, NİLÜFER ÇAYI, SAKARYA, SEYHAN, SİMAV, TOHMAÇAY, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, YEŞİLIRMAK, ÇORUH sk 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345960)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2346302)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, ALAY, AYTEKİN, BAHARİYE, BAKIR, BUKLE, DAMLASAKIZ, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KURUÇEŞME, KÜLHAN, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MERMER, METEOR, MÜNEVVER, REYHAN, SULTAN FATİH, TEKİN, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ZİYA GÖKALP, ÖNER, ÖZVEREN, ŞULE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345333)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BİRLİK, HUZUR, KERAMET, MEHTER, MEKTEP, MERHAMET, MUZAFFER, NECİP FAZIL, NEZAKET ÇIKMAZI, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, VEDA, ŞEVKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345161)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, BAĞCI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATMA SULTAN, GÖKÇEALİ, GÜMÜŞPINAR, HAKEMLER, HAVUZLAR, KAPLAN GİRAY, KOVANLIK, KRİSTAL ÇIKMAZI, KÖKLÜ ÇIKMAZI, KÖRFEZ, PİLOTLAR ÇIKMAZI, SELİM GİRAY, SOĞANLIK, SUBAŞI ÇIKMAZI, SİVRİKAYA, YAVER, YEDİ EVLER, YURDAGÜL, ÇAMAŞIRDERE, ÇELİK ÇIKMAZI, ÖZBİL ÇIKMAZI, ÖZDEMİR ÇIKMAZI, İPEK, İSTANBUL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347226)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2851., 2875., YUNUS EMRE sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345319)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BAYSUNGUR sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345343)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ULUDAĞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2302., 2305., 2307., 2309., 2312., 2313., 2314., ATATÜRK, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345324)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah NECATİBEY sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AKÇE, DERİCİLER, KEMANKEŞ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345340)

- İSTANBUL ESENYURT ilce SELAHATTİN EYYÜBİ MAHALLESİ 1550. SK, 1526, 1530 SK 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347255)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AYSEVEN, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BOSNA, BİNGAZİ, CİVAN, ERTUĞRUL, ERÇETİN, FEDA, FÜSUN, GALİP, KALYON, KONAKLI, MIZRAK, NURHAN, TEPEALTI, YALÇINKAYA, ZERAFET, ÇALIŞKAN, ÇOBAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2345365)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk 12:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347504)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 215., 6. ÇIKMAZ sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347548)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ALİZE, BEYLERBEYİ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, MAKBER, PAKSOY, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348048)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARTOPU, AKKAVAK, BÜYÜK KARTOPU, DR. SADIK AHMET, KÜÇÜK KARTOPU, İNÖNÜ, ŞEHİT AHMET BAŞ sk / YENİ MAHALLE mah ARA-1, ARA-2, İNÖNÜ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348039)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3321., 3344., 3345., 3346., 3361., 3364., 3366., 3367., 3368., 3369., 3370., 3371., 3374., 3375., 3376., 3377., 3381., 3382., ÇINARÜSTÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348028)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SENA, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347389)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, KIZILÇAM sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347860)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347416)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİVAN, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347400)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347700)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah CAFER, GÜZELDERE sk / ÇELİKTEPE mah ALACA, ALPTEKİN, BABA İSHAK, BAHARİYE, BAYIR, BERGAMA, BOZOKLAR, BOĞAZKESEN, CANDAR, CEYHAN, DEFNENAZ, EVREN, EYALET, GAYRETLİ, GEDİZ, GEDİZ ÇIKMAZI, GEYLANİ, GÖL, GÜNYAMAÇ, GÜRDAL, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HATMİ, HAYIRLI, HOŞSADA, HÜRMET, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, KANCA, KANUNİ, KARAŞAHİN, KIVILCIM, KIYIBOYU, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MESUDİYE, MUŞTA, NANE, OKÇULAR, OZAN, SELİM, SUADİYE, TİBET, ULUBATLI, UTKU, VANİLYA, YENİYOL, YILDIRIM BEYAZIT, YUVA, ZENCEFİL, ÖZLEM, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR, İLHANLAR, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK, ŞEREFE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347353)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah GÜFTE sk / HAMİDİYE mah ARİFE, ESER, GÜL, OSMANGAZİ, BİLEK,SAFA sk / MERKEZ mah MEKTEP sk / 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347401)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, AKKUŞ, ARKA, ATALAR, AYDIN, BAYSAL, BEKTAŞ, DEREBOYU, DEREİÇİ, DERVİŞ, DURU, DİKMEN, DİNÇER, FEDA, GÜRHAN, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, ITIR, KARAHAN, KASIR, KAVAKLI, KERİM, KUDRETLİ, MEKİK, MESCİT, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, ZAMBAK, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347405)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ALİ EKBER ÇİÇEK, AYDINCIK, AÇELYA, BAL, BAŞ, BEŞPARMAK, GÜVERCİN, KANARYA, KOCA ÇINAR, MANOLYALI, MANSUR, MEHTAP, MİMAR SİNAN, ONUR, PAPATYA, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAZARALTI, SELVİ, TAŞLIK, YENİYOL, YEŞİL KIBRIS, ZAFER, ZAFER ÇIKMAZI, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI, ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK, YOLÇATI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347561)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU, ALADAĞ, BAŞKIR, CAN, CANSIZ, CESUR, CİHAN, GÖNEN, GÜLDEREN, GÜLİZAR, KADEM, KEKLİK, KUĞU, NARİN, SARIKAYA, SÜVARİ, TAKDİR, ÇETİN, ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, BURÇAK, CESUR, KADINELİ, KANARYA 1, LALE 2, MERİÇ 1, SAKARYA, UFUK, YİĞİDO sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347566)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LİMAN, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347742)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347844)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKSEV, ALTINBAŞAK, ASAF, BAŞKIR, BÜLBÜL, CAN, CANSIZ, CEFAKAR, CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAD, CİHAN, CİHANGİR, CİVAN, DENİZCİ, DOĞAN, DÖNENCE, DİLEK, EFENDİ, KADEM, KAĞITHANE BARBAROS, KEKLİK, KUĞU, LADİN, MURAT, NATO, OĞUZELİ, SIRMALI, SOYLU, SİTE, TURNA, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇAMLIBEL, ÇAMÖZÜ, ÇARDAK, ÇARIKÇI, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇAVDAR, ÇAYKARA, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLA, ÇEKİMSER, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINARLI, ÇIĞIR, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, ÜZÜMBAĞI, İBNİ SİNA, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, ŞADIRVAN sk / SULTAN SELİM mah BESTEKAR, BULUT, BUYRUK, BUĞU, KAĞITHANE BARBAROS, ÖZVERİ sk / TELSİZLER mah BENEK sk / ÇAĞLAYAN mah VATAN sk / ŞİRİNTEPE mah AKSÖĞÜT sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347917)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, BÜYÜK COŞKUN, ERİK, FERUZAY, KALAMAN, VİŞNE, YAVUZ, ÖZTUNÇ, ÜSTÜN, İLHAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348054)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, DAMAR, ELİF EFENDİ ÇIKMAZI, HAMAM ARKASI, KARAAĞAÇ, KELKİT, SAKA, SANDALCI KERİM sk İmrahor cad. 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347687)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ADAKALE, FÜZE, GÜNYÜZÜ, HARMAN, SARUHAN, YEŞİLADA, ÇATAL sk 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348070)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah ALTINAY, CENDERE, GÖKDENİZ, LADİN, LEMAN, NİLÜFER, ORTANCA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347654)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BAHÇEKÖY, KEMER, MİHMANDAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347656)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, CESUR, CEVHER, CİHANGİR, DOĞAN, DÖNENCE, KAĞITHANE BARBAROS, NATO, ÇALIŞKAN, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, İBNİ SİNA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347671)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, UZUN BAYIR, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, KANARYA, MEHTAP, MERCAN, PAZARALTI, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI, ZAFER, İMRAHOR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347693)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNAY, GÜNDOĞDU, GÜNEŞ, NADİDE, NEDİM ÇIKMAZI, PARK sk / GENÇOSMAN mah ACAR, AKARSU, AKTARAN, AKTAŞ, ALEMDAR, ANAYURT, ARMAĞAN, ATAKAN, ATALAY, AVCILAR, AYAZ, DAVUTPAŞA 1., DOĞANAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLUPINAR, DÖNMEZ, DÜNDAR, DİLBER, FİLİZ, GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, KIŞLA, KORAY, KİRAZLI, MADALYA, MANOLYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, MESLEK, MUSTAFA YAŞAR, PERİ, SARDUNYA, SEMİZ, TATLISU, TOPÇU, VİŞNE, YETKİN, YEŞİLOVA, YOLCU, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, ÖZGECAN, ÖZLEM, İMECE, İNCE, ŞEBBOY, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / GÜNEŞTEPE mah MEHMET AKİF, SOĞANAĞA, SOĞANLI, ÖZGÜR sk / GÜVEN mah KARADENİZ sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, ARDIÇ, BARIŞ, CEVİZ, COŞKUN, EMEK, ESKİ LONDRA ASFALTI, FATİH, G-2, G-8, GÖKSEL, GÖLGELİ, GÜLİZAR, HALDUN TANER, IHLAMUR, KALENDER, KARADAL, KAYALAR, KIRGIZ, KIZILAĞAÇ, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY, NADİDE, OKUR, PELİT, SAVAŞ, SAVUR, SEDİR, UZUN, YÜKSEL, ZEKİ, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN sk / MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, ASALET, ATATÜRK, AYDINLAR, AŞİYAN, BAHAR, BAYRAKTAR, BAĞ, BAĞCI, BAĞLAR, BOZKIR, CENAP, DEFNELİ, ERİKLİ, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, GENÇ OSMAN, GEYİK, KARACA, KAYIK, KEMALİYE, KUMRU, KURAK, LEVENT, MEYDANCIK, MİTHAT PAŞA, PAPATYA, PELİTLİ, SAKA, SIĞIRCIK, SOĞANLI, TALATPAŞA, TAYFUN, TINAZ, TOROS, TÜRKER, UFUK, ULUDAĞ, ÇOKÜNLÜ, ÇİNÇİNDERE, ÖNDER, İKBAL, ŞEHİT ER AYHAN KOCAMAN, ŞÜKRAN sk / SANAYİ mah AMİRAL, ASALET, ATATÜRK, AVCILA 02:00-05:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348106)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KERİM TEKİN, SAKLIVADİ, İPEK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348850)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE, UÇKU, ŞEKER, ŞENKAL sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, ADAŞ, ADEM, AKŞAM, AKŞEN, AMAÇ, ANT, ARDAHAN, ARİF, ASİL, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYAN, AYARCI, AZİM, AZİZ, AĞAÇLI, AŞİYAN, DEVRAN, ECDAD, GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE, PLEVNE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347720)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BADE, BADEM, BARIŞÇI, BATANAY, BENT, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BUZBAĞ, BÜLENT, BİLENİR, BİLGE, BİLGİN, GÖKDOĞAN, GÜLDALI, SEVECEN, SULTAN SELİM, TADİLAT, TAŞÇI sk / YEŞİLCE mah ATANUR, AYDINLAR, BEYZADE, DAL, DALGIN, DALGIN ÇIKMAZI, DAMAR, DEFİLE, DENK, DERGİ, KAĞITHANE BARBAROS, TAŞÇI, ÖMÜR, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347679)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, ATMACA, BADE, BAYIR, BEKÇİ, BILDIRCIN, ELİF EFENDİ, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, GÜLDÜRMEZ, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MUHLİS BAKKAL, MURAT, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YAZMACI BAYRAM, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, YENİ ÇINAR, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347710)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SENA, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347727)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, FİDAN, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, VURAL, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA, VEFA POYRAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348085)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 244., 6. ÇIKMAZ, MALAZGİRT sk / ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347544)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2080., 2092., 2149., 2157., 2158., 2159., 2160., I sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347506)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2302., 2305., 2307., 2309., 2312., 2313., 2314., ATATÜRK, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347507)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/3., 758/4., 758/5., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347571)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ÇAMPARK sk / HÜRRİYET mah AĞAÇ, DEMET, DEREBAĞ, DEREBAŞI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİN, EĞİTİM, GÖLBAŞI, HİRA, KAVAK KÜMESİ, KAYA KÜMESİ, KURŞUN, SALKIM, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SAYGI, SAĞLAM, SEVİM, TARÇIN, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, UYUM, YUSUF, ÇAMOLUK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞAKAYIK sk / ÇAĞLAYAN mah TAŞOCAĞI, ŞEN sk . 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347406)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYAZMA, 1.AYDIN, 1.CAN, 1.CANAN, 1.CEVİZ, 1.DERYA, 1.DİLEK, 1.ERAY, 1.GONCA, 1.KAHRAMAN, 1.KALE, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.MARTI, 1.MİMOZA, 1.NİLÜFER, 1.PINAR, 1.SEDİR, 1.TOMURCUK, 1.ÇELİK, 1.ŞEBNEM, 10.GÜL, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KARTAL, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.SÖĞÜT, 2.ÇAYIR, 2.ŞEN, 3.BAHÇE, 3.GÜRGEN, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 3.YAKUT, 3.ZAMBAK, 4.DEFNE, 4.ÇİMEN, 5.MENEKŞE, 5.SÜMBÜL, ALANCIK, ALTKÜME, ARDINÇ, AVŞA, BENTLER, BORA, BURGAZ YOLU, BİRLEŞİK, CEBECİ, CUMHURİYET, DARI, DEMET, DOLUNAY, DİŞBUDAK, EBRU, FİDAN, GÖKNAR ÇIKMAZI, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HARMANLAR, HAYAL, HAYAT, HİLAL, ILGIN, KABAN, KADİFE, KEMER BOYU YOLU, KILINCI GÖL, KUMLUGEÇİT, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, LALEZAR, LAVANTA, MELİSA, MEMBA, MISIR, MİS, NAKIŞ, OKURLAR, OVA, OVACIK, PANAYIR ÇAYIRI, PIRLANTA, PLATO, PİRAMİT, RABİA, RUMELİ, SALKIM, SERA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TURKUAZ, TÜLAY, TÜRKMEN, YOLCU, YUMAK, YÜCEL, ÇALIŞKAN, ÇAM, ÇAMLICA, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İRİS, İSTANBUL, ŞİFA sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BILDIRCIN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347340)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU, ÇIKMAZ, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.GÜNBATIMI, 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.KEKİK, 1.KUMRU, 1.LEYLAK, 1.SEVİNÇ, 1.ÇAKMAK, 1.ÇAMLIK, 2.ATMACA, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 2.FİLİZ, 2.KESTANE, 2.KÜLTÜR, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, 4.NEŞE, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, AHİ, ATA, AY, AYHAN, AYIŞIĞI, BAHÇEKÖY, CENDERE YOLU, DELEN, DERE, DEVRİM, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, ESİNTİ, FATİH, FIRIN, FISTIK, GÜNER, HAMİDİYE, IŞIK, KARTAL, KEREM, KUBİLAY, KÜMBET, LADİN, MANOLYA, OKUL, PAPATYA, REYHAN, TARÇIN, TEVFİK EFENDİ, YAKUT, YAPRAK, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇAPA, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İMAM HASAN, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.BORA, 1.ELMAS, 1.ENDER, 1.IHLAMUR, 1.SÖĞÜT, 1.VEZİRTEKKE, 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.ZAKKUM, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖNAL, 1.İPEK, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ORKİDE, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ÇİMEN, 2.ŞİMŞEK, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 4.MANOLYA, 5.GÜL, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AKBABA, AKÇA, ALİBABA, AYAZMA, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BAL, BARTU, BEGONYA, BOZKURT, DAL, DAVUTPAŞA, DİLARA, DİSPANSER, EFE, ELİF, ERKAM, FINDIK, FIRAT, FIRIN, GÖKŞİN, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLNUR, GÜMÜŞ, HASIR, ITIR, IŞIK, KAKTÜS, KARAÇAM, KARTAL, KAYALAR, KAYNAK, KEMER, KIRAÇ, KISMET, KIZILÇAM, KORU, KUBİLAY, KUMSU, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, MERSİN, MİHMANDAR, NEYZEN, NİDA, PAPATYA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, RAUF ORBAY, SAFİR, SARE, SELANİK, SEZER, TAYFUN, TUNÇ, YALÇIN, YILMAZ, ÇAĞLAYAN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, İNCİ, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348102)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2515., 2537., 2557., 2558., 2559., 2560., 2561., 2563., 2564., 2565., 2567., 2586/1., 2586/2., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347673)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 306/1., 307., 308., 309., 312., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347668)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, FATİH, GÜLBAHAR, HALİÇ, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, OK, PINAR, YENİYOL, ZAKKUM, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, BARAN, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELA, ENES, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HOŞSOHBET, LARA, OKUL ARKASI, SİLAHTAR, ÇAMLICA, ÖZLER, İSTİKLAL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347411)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, CELALİYE, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, PIRLANTA, SERDAR, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2348051)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, ÇAMLIKTEPE sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347281)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AKASYA, AY, CEVİZLİ, EKŞİ NAR, MERCAN, YUNUS EMRE, İNCİR sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347712)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AKASYA, AY, BUKET, CEVİZLİ, EKŞİ NAR, FLORYA, HÜRRİYET, MERCAN, YUNUS EMRE, ÇEVRE, İNCİR sk 16:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2347718)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah BİLGİ, LAMİBEY, PANCAR, ÖMER NACİ sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2349947)