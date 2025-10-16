Habertürk
        BEDAŞ duyurdu: 25 ilçede kesinti yaşanacak! 16 Ekim Perşembe İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 16 Ekim Perşembe günü İstanbul'da 25 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı açıkladı. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, saat kaçta gelecek?" sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 16 Ekim 2025 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 01:55 Güncelleme: 16.10.2025 - 01:56
        • 1

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 16 Ekim elektrik kesinti programı açıkladı. Buna göre bugün İstanbul genelinde 25 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul genelinde bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta kesilecek? İşte detaylar...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 16 Ekim Perşembe İstanbul'da farklı saat aralıklarında 25 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          İŞTE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

