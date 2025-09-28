İstanbul’da 29 Eylül Pazartesi günü, elektrik dağıtım şirketleri BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintileri yapılacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek bu kesintiler, kentin farklı ilçelerinde elektrik hizmetinin geçici olarak durmasına yol açacak. Kesinti programı ve süresiyle ilgili ayrıntılar, şirketlerin online arıza sorgulama ekranlarından paylaşılıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 29 Eylül Pazartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMA SAYFASI İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz. BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ