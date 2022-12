Bebekler neden sürekli tavana bakar?

Bazense bebeklerin nesneler dışında bir süreliğine boşluğa daldığı gözlemlenebilir. Bu, yetişkinlerin yorucu bir günün ardından biraz dinlenmeye çekilmesi gibidir. Yeni doğmuş bir bebek için gördüğü her şey beyninde bağlantılar kurmasına sebep olur. Onun için her şey yenidir ve öğrenmeye katkı sağlar. Zaten bu yüzden yetişkinlerin her an dikkat vermedikleri ışık gibi ufak detayları fark ediyorlar. Bazen bu duyusal aşırı yüklenmeler bebek için yorucu olabilir ve bundan kurtulmak için bir süre boşluğa bakabilirler.