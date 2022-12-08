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Bebekler neden sürekli tavana bakar?

Yeni doğan bebeklerin sürekli tavana baktığını fark etmişsizidir. Yeni doğan bebek dendiği zaman tavana veya ışığa bakan bir görüntü beliriverir aklımızda. Peki, bu durum normal mi? İşte dünyaya yeni gözünü açmış bu sevimli varlıkların yaşam serüveni…

Giriş: 08.12.2022 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gözlerini dünyaya yeni açmış bir çift göz mucize olan bebeklerin alışma süreci biraz zamana alacaktır. Minicik bedenleriyle dünyaya yabancı olan bebeklerin muhteşemliği göz kamaştırsa da tanık olduğunuz bazı durumları ilginç gelebilir. Özellikle yeni doğan bebeklerin belli noktalara bakma eğilimleri vardır. Bunun nedenini merak ediyorsanız hemen söyleyelim bu durum oldukça normaldir. Bu durum bebeklerin yeni gelişen zihinlerinin geçirdiği süreç ile ilgilidir.

  • BEBEKLERİN SÜREKLİ TAVANA BAKMASININ NEDENİ NE?

    Bebekler dünyaya gözleri açtıklarında ışık, ses, hareket ve bir dizi uyarıcının olduğu bir dizi şeyle karşılaşırlar. Bize her ne kadar doğal gelse de bebeklerin dünyaya dair kabul etmesi ve alışması gereken birçok durum vardır. Zira bu minik varlıklar için her şey yenidir. Bebekler ilk birkaç ayda önemli bilişsel ve gelişimsel süreçlerden geçerler. Bebeklere tamamen yabancı olan yeni dünya ile kuracağı en temel iletişim şekli bakmaktır. Bu süreçte sürekli olarak etrafını seyreder, özümser ve yeni bilgileri işler. Zamanla bu yeni dünyaya alışırken vizyonları da gelişecektir. Aynı zamanda çevresinde denk geldiği herhangi bir görsel veya duyduğu bir ses, onun için güvenlik ve beslenmek gibi en temel ihtiyaçları temsil eden ipuçları olacaktır.

  • Yeni doğan bebeklerin tavana bakmaları, gelişimsel süreçler dışında elbette çoğunlukla sırt üstü yatmaları ve vücutlarını kontrol edememeleri ile de ilişkilidir. Bebeklerin tavana bakmak dışında ışık, vantilatör veya zıt renklere bakmayı ilginç bulmaları da normaldir.

  • BEBEKLER NEDEN SÜREKLİ AYNI NOKTAYA BAKAR?

    Bir bebeğin neden sürekli aynı noktaya baktığını anlamak için öncelikle kısaca bebeğin sürekli gelişen görme yeteneğine göz atalım:

    - Yenidoğan bir bebeğin gözbebeği parlak ışığa maruz kaldığında küçülür.

    - Yenidoğan bebek en fazla 15-20 cm uzağı görür. Bunun nedeni bebeğin merkezi görme yeteneğinin hala gelişme aşamasında olmasıdır. Bebeğin kenardan görme yetisi bu dönemde daha gelişkindir.

    - İlk iki ay bebekte göz kayması ya da şaşılık gözleyebilirsiniz. Bu normaldir.

    - Bebek 3 aylık olduğunda genellikle 20-30 cm uzaktaki nesnelere odaklanabilir.

    - Bebek 4-5 aylık olduğunda derinlik algısı gelişir. Yani bebek birşeyin kendisinden ne kadar uzakta olduğunu kestirebilir hale gelebilir.

  • Bebeklerin neden sürekli aynı noktaya baktığına gelirsek…

    - Bebekler kendilerine ilginç gelen insan ve nesnelere dik dik bakar.

    - Bebeğin görme yeteneği henüz tam gelişmiş olmadığı için parlak, hareket eden ya da kontrast renklere sahip şeyler ilgisini çeker.

    - Bu nedenlerle bebeğinizi sık sık renkli nesnelere ya da bir tavan vantilatörüne bakarken görürsünüz.

    - Bebek 6-8 aylık olduğunda görmesi daha iyi olacağı için artık yüzlere odaklanmaya başlar. Ve böylece dik dik bakma tercihi cansız şeylerden insanlara kayar.

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