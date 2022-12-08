Bebekler neden sürekli tavana bakar?

BEBEKLER NEDEN SÜREKLİ AYNI NOKTAYA BAKAR?
Bir bebeğin neden sürekli aynı noktaya baktığını anlamak için öncelikle kısaca bebeğin sürekli gelişen görme yeteneğine göz atalım:
- Yenidoğan bir bebeğin gözbebeği parlak ışığa maruz kaldığında küçülür.
- Yenidoğan bebek en fazla 15-20 cm uzağı görür. Bunun nedeni bebeğin merkezi görme yeteneğinin hala gelişme aşamasında olmasıdır. Bebeğin kenardan görme yetisi bu dönemde daha gelişkindir.
- İlk iki ay bebekte göz kayması ya da şaşılık gözleyebilirsiniz. Bu normaldir.
- Bebek 3 aylık olduğunda genellikle 20-30 cm uzaktaki nesnelere odaklanabilir.
- Bebek 4-5 aylık olduğunda derinlik algısı gelişir. Yani bebek birşeyin kendisinden ne kadar uzakta olduğunu kestirebilir hale gelebilir.