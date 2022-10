Bebeklerde görülen ishal bazı durumlarda endişe verici olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ishale neyin neden olduğunun iyi tespit edilmesidir. İshal olan bebekler çok iyi gözlemlenmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon insanın ishal nedeniyle hayatını kaybettiği ve bunların %80'ini emzirme döneminde olan bebeklerin oluşturduğu görülmektedir. Bebeklerde görülen ölümlerin ishal kaynaklı olması ise oldukça endişe verici. İshal nedenli ölümler özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde görülüyor. Bu ülkelerde çocukların yaklaşık %15'i ishal nedeniyle 3 yaşından önce hayatını kaybediyor. İshalin yeterli beslenemeyen çocuklarda daha sık görüldüğü ve çok daha ağır seyrettiği söylenebilir. Dolayısıyla bebekte ishal problemi ile karşılaşmamak için sağlıklı beslenme alışkanlıklarına uyulması ve bebeğin her durumda ishal belirtileri yönünden izlenmesi gerekir.