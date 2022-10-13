BEBEKLERDE İSHAL NEDEN OLUR?

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Sabancı Birinci bebeklerde görülen ishalin neden olduğunu şu şekilde anlattı; "İshal en sık 6 ay- 2 yaş arasında görülmekle birlikte okul öncesi dönemde sık görülmeye devam eder. Akut ishalin en önemli nedeni enfeksiyöz ajanlardır. Daha nadir görülen diğer yenidoğan dönemi ishal nedenleri arasında enzim eksiklikleri, elektrolit taşıma bozuklukları, antibiyotiğe bağlı, Hirschsprung hastalığı, yalancı darlıklar, hipertiroidi vardır."

- Bebeklerde ishal meydana gelmesinin en önemli nedenleri beslenme bozuklukları, bağırsak enfeksiyonları, besin zehirlenmeleri, antibiyotik kullanımı ve alerjik nedenler şeklinde sıralanabilir.

- Özellikle süt çocuklarında beslenmenin yaşa ve ihtiyaca yönelik olmaması ishal problemine yol açabilir. Bebeğin gereğinden fazla beslenmesi, yaşına uygun olmayan besinler tüketilmesi ve ek gıdaya geçiş süreci bebeklerde beslenmeye bağlı ishal problemine yol açan en büyük nedenlerdir.

- Antibiyotik ilaç kullanımına bağlı ishal problemi de bebeklerde sıklıkla karşılaşılan semptomlardan biridir. Eğer herhangi bir amaçla bebeğinize antibiyotik tedavisi uygulanıyorsa doktorunuzdan tedavi süreci hakkında bilgi almanız ve bebeğinizi kritik ishal belirtileri yönünden izlemeniz gerekir.