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        Haberler Gündem Güncel Bebek ölümlerinin yaşandığı hastanede dikkat çeken reklam | Son dakika haberleri

        Bebek ölümlerinin yaşandığı hastanede dikkat çeken reklam

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede yer alan 19 özel hastaneden faaliyetleri askıya alınan hastanelerden Medilife Hastanesi'nin girişindeki üzerinde "Yenidoğan dostu hastane" yazılı görsel dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:38 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:38
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        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetleri askıya alındı.

        Hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin geçen eylül ayında, Bağcılar Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise geçtiğimiz mayıs ayı itibariyle herhangi bir faaliyette bulunmadığı öğrenildi.

        HASTANENİN GİRİŞİNDEKİ REKLAM AFİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

        Skandalların yaşandığı hastanelerden biri olan Bağcılar Medilife Hastanesi'nin camına yapıştırılmış reklam görseli üzerinde "Yenidoğan dostu hastane" yazdığı, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin ise camına aslışmış kağıt üzerine el yazısıyla "Hastane kapalıdır" yazdığı görüldü.

        Öte yandan iki hastanenin bahçesinde bulunan güvenlik kulübelerinde herhangi bir kimsenin olmaması dikkat çekerken, hastanenin girişinin ise dubalar ile kapatıldığı görüldü.

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        #yenidoğan
        #istanbul
        #hastane
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