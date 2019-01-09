09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyada bir ilk olan çalışma, Liv Hospital Ankara’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Müberra Namlı Kalem'in Ankara Üniversitesi Perinatoloji ekibi ile birlikte gerçekleştirildi. Yenidoğan bebeklerin melatoninin yeterli olmasının bebek için çok önemli olduğuna dikkat çekilen araştırmaya göre anne karnındaki bebeğin melatonin üretme yeteneği yok ve bu hormon bebeğe anne tarafından verilebiliyor. Bu da anne sütü sayesinde aktarılabiliyor.
Uzmanlara göre yetişkin bireyler bu hormonu tablet olarak alıp kullanabiliyor. Kalem, "Tüm dünyada sıklıkla kullanılan bir hormon ancak tabi ki doğal olanın yerini tutmuyor. Bu, annelerin dikkatini çeken bir husus" diye konuştu.
İLK 3 AY BEBEK İÇİN YETERSİZ
Peki melatonin nedir?
Kalem, hormonla ilgili, "Melatonin, beyinden salgılanan ve insanda biyolojik ritmi sağlayan bir hormondur. Anne karnındaki bebeğin melatonin üretme yeteneği yoktur ve bu hormon bebeğe anne tarafından sağlanmaktadır. Doğum sonrası dönemde de, özellikle ilk 3 ayda yenidoğan bebekte melatonin seviyesi çok yetersizdir ve bu dönemde melatonin ihtiyacı anne sütü ile karşılanmaktadır" açıklamalarında bulundu.
Kalem, normal doğumda gerçekleşen kasılma ve uyarı gibi aşamaların melatonin seviyesiyle ilgili olduğunu belirtti ve "Sezaryen lüks olarak algılansa da kadının doğasında normal doğum var" dedi.
ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ İÇİN ÖNEMLİ
Vücutta birçok biyolojik ve fizyolojik süreci etkilediği bilinen melatonin hormonu, uyku bozukluklarından psikolojik rahatsızlıklara kadar pek çok durumu doğrudan etkiliyor. Kalem, açıklamalarında şunları kaydetti:
"Yenidoğan döneminde melatoninin yeterli olması bebek için çok önemlidir. Melatoninin yenidoğan bebekteki faydalarına her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Hatta bu faydaları nedeniyle yenidoğan mama formüllerine melatonin eklenmesi ya da melatonin damlaları geliştirme çabası, tüm dünyada büyük bir hızla devam etmektedir."
BEBEĞİN AĞRI KESİCİSİ "MELATONİN"
Melatoninin bebekler üzerinde en iyi bilinen yararları aşağıda sıralandığında:
- Melatonin bebeklerde uyku düzenini sağlamaktadır.
- Bağırsak mikrobiotasını düzenlemekte ve bağırsak kaslarını gevşeterek infantil koliğe engel olmaktadır.
- Bebekte ağrı kesici olarak görev yapmaktadır.
- Yenidoğan enfeksiyonlarına ve sepsise karşı koruyucudur.
- Antialerjiktir.
- Güçlü bir antioksidan olarak etki etmektedir.
- Yenidoğan solunum sıkıntılarına karşı koruyucu rol oynamaktadır.
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