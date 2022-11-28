Bebekle yürürken öldürülmüştü, "töre" infazı çıktı!

Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde geçen cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, kucağında bebekle yolda yürüyen Hatice Haci uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Haci, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'da, kucağında bebekle yolda yürürken silah saldırıya uğrayan Hatice Haci'nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SURİYE'DEN İSTANBUL'A KAÇMIŞ

Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Polis soruşturması sonucu öldürülen Hatice Haci'nin Suriye'de yaptığı evlilikten gördüğü şiddet ve baskı yüzünden kaçtığı, İstanbul'da başka biri ile yaşamaya başladığı öğrenildi.

AİLESİ GERİ DÖNMESİ İÇİN TEHDİT EDİYORMUŞ

Hatice Haci'nin ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı ve onu geri dönmesi için tehdit ettiği belirlendi. Hatice Haci'nin bu tehditler yüzünden son zamanlarda yüzünü tamamen kapatarak dışarı çıktığı öğrenildi.